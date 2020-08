Carmelo Anthony : « Ce sont déjà les playoffs pour nous et pour moi »

Avec 62 points à eux deux, ce sont bien évidemment Damian Lillard et C.J. McCollum qui ont le plus brillé dans la victoire en prolongation des Blazers contre les Grizzlies. Mais les deux stars ont été bien aidées par Jusuf Nurkic d’un côté, et Carmelo Anthony de l’autre.



L’ailier a rendu une copie très propre avec 21 points, à 7/10 au shoot, 7 rebonds et 2 interceptions. Ses deux tirs primés dans les 80 dernières secondes du temps réglementaire ont à chaque fois permis aux siens de passer devant.

« Je joue par rapport à Lillard et McCollum », rappelle l’ancien des Nuggets ou des Knicks à The Oregonian. « Ces gars me trouvent côté faible et mon travail, c’est alors de mettre les tirs. C’est ce que j’ai fait. »

Dans une rencontre à suspense, qui pourrait faire office de répétition générale avant le « play in » de mi-août, les Blazers ont laissé parler leur expérience dans le « money time » a estimé Damian Lillard après la partie.

« Certaines équipes ont le luxe de pouvoir traverser ce moment tranquillement. Pas nous »

Habitués à jouer des gros matches en playoffs depuis plusieurs saisons – finalistes de conférence en 2019 notamment – les joueurs de l’Oregon courent après la huitième place de l’Ouest et ils ne peuvent pas utiliser ces huit matches pour monter en pression. Il faut gagner vite et le plus possible.

Et pour le meilleur marqueur de la saison 2012/2013, c’est aussi le moment de prendre une revanche sur ses dernières années à Oklahoma City et Houston, qui furent des expériences ratées.

« L’état d’esprit est différent », assure Melo. « Certaines équipes ont le luxe de pouvoir traverser ce moment tranquillement. Pas nous. On l’a vu avec notre intensité. Ce sont déjà les playoffs pour nous et pour moi. On est préparé pour ça, notamment pour ce match. Je suis impatient de vivre ces moments. »