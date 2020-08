La première grosse soirée de la reprise a tenu toutes ses promesses, avec deux matchs décidés en prolongation et beaucoup de spectacle, condensé dans ce Top 10.

Un peu trop condensé d’ailleurs, la NBA refusant visiblement de multiplier les ralentis.

Dommage, car il y a absolument tout dans ce « best of » de la nuit : passe, action clutch, contres, dunks et ce alley-oop stratosphérique de Ja Morant à la première place.