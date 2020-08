Gregg Popovich et Becky Hammon sont aussi restés debout pendant l’hymne national

Quelques heures avant eux, et essentiellement pour des raisons religieuses, Jonathan Isaac était devenu le premier joueur ou coach à ne pas mettre un genou à terre pendant l’hymne national depuis la reprise de jeudi soir. Le joueur d’Orlando n’est désormais plus seul.

En effet, Gregg Popovich et Becky Hammon, qui portaient chacun un t-shirt « Black Lives Matter », sont restés debout avant la rencontre face à Sacramento. Pourquoi ? L’entraîneur n’a pas souhaité entrer dans le détail.

« Je préfère le garder pour moi », a-t-il déclaré pour ESPN. « Chacun a ses raisons. La ligue est géniale pour ça : chacun a la liberté de réagir comme il le souhaite. Peu importe mes raisons, j’ai réagi comme je le souhaitais. »

Comme pour Jonathan Isaac à Orlando, les Spurs ont totalement soutenu leurs coaches. « Je n’ai que du positif à dire sur Pop et Becky, qui sont restés debout », assure DeMar DeRozan. « Je ne leur enlève rien. On sait que Pop est impliqué et parle de ça. Becky est en première ligne pour l’égalité depuis qu’elle joue en WNBA. Donc chacun peut envoyer un message comme il l’entend et il ne faut pas pointer du doigt ceux qui ne font pas comme les autres. Je suis derrière eux. »

Surtout qu’avant la rencontre, remportée par les Texans, Gregg Popovich avait réaffirmé sa position, claire et connue, sur les questions de justice sociale et de racisme.

« Par rapport à ce qu’il se passe dans notre pays, autour de la couleur de peau, cela a toujours été notre pêché national, qui n’a pas été combattu comme il aurait été nécessaire de le faire. Avec les événements dont nous avons tous été témoins, c’est logique et sage de vouloir conserver cette dynamique. C’est une honte nationale. Cela empêche notre pays d’être celui que l’on promet à tous. Et il n’y a rien de plus poignant que d’avoir toutes les équipes impliquées pour envoyer un message. Pour faire savoir qu’il faut que ça change, et pas qu’un peu. »