Orlando (30-35) – Brooklyn (30-34) à 20h30

« Nous, on veut choper la septième place (de l’Est) pour éviter les Bucks » : l’objectif est clair pour Evan Fournier et Orlando, et ils ont une chance en or de l’atteindre en affrontant directement Brooklyn, qui occupe cette septième place avec autant de victoires mais une défaite de moins.

On peut ajouter que l’équipe qui gagne s’éloigne du scénario catastrophe (et improbable) voyant les Wizards, qui ont six victoires de retard sur les deux clubs, gagner tous leurs matchs pour revenir à hauteur.

Memphis (32-33) – Portland (29-37) à 22h00

À la rubrique des rencontres qui comptent double, le duel entre Portland, 9e à l’Ouest, et Memphis, 8e, vaut cher. Y compris dans l’hypothèse où les Blazers viseraient seulement la neuvième place et non le Top 8, pour profiter du système de « play in » : s’il y a moins de quatre victoires d’écart entre eux, les 8e et 9e s’affrontent au meilleur des deux manches, et si le 8e gagne un match, il est qualifié mais si le 8e perd les deux matchs, le 9e est qualifié.

Phoenix (26-39) – Washington (24-39) à 22h00

La course aux playoffs devient ainsi une course aux « play in » pour les mal classés. Mais même s’ils peuvent se contenter de la neuvième place, les Suns et les Wizards vont devoir cravacher puisqu’ils sont derniers de leur conférence, avec six victoires de retard sur le huitième. Malheur (d’entrée) au vaincu.

Sacramento (26-36) – San Antonio (27-36) à 02h00

Avec ce tournoi préliminaire, les Spurs et les Kings, qui s’affrontent ce soir, espèrent paradoxalement voir les Blazers gagner pour retarder au maximum les Grizzlies et rester à une distance raisonnable de la huitième place.

Dans les deux autres affiches de la soirée, seuls les Mavericks ne sont pas mathématiquement qualifiés en playoffs, mais c’est vraiment une question de mathématiques. L’enjeu aurait dû être, comme pour les Rockets qu’ils rencontrent, ou les Celtics et les Bucks, de valider l’avantage du terrain, mais il n’y en a pas dans une bulle…

Même si Houston ou Dallas aimerait sans doute éviter de croiser les Lakers ou les Clippers au premier tour.

LE PROGRAMME SUR BEIN SPORTS

Brooklyn – Orlando à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Milwaukee – Boston à 00h30 sur beIN SPORTS 1

LE CLASSEMENT