Erik Spoelstra a huit matchs pour trouver la bonne formule

Le dernier « scrimmage » de Miami face à Memphis a été le théâtre d’un petit événement côté floridien. Non pas le large revers concédé face aux Grizzlies mais plutôt le fait qu’Erik Spoelstra a pu disposer de l’ensemble de son effectif, soit 17 joueurs, pour la première fois de la saison.

Tout est rentré dans l’ordre au cours de la semaine passée, lorsque Kendrick Nunn et Bam Adebayo ont pu intégrer le groupe après leur contamination au Covid-19. Tyler Herro et Meyers Leonard sont également revenus de blessures et les nouveaux venus, datant de la dernière « trade deadline » (Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill) ont enfin pu profiter d’entraînements au complet pour parfaire leur acclimatation.

« Nous avons eu deux ou trois entraînements avec toute l’équipe réunie, et nous avons déjà vu quelques bons signes, » s’est réjoui Goran Dragic après l’entraînement de la veille. « Nous devons juste nous mettre sur la même longueur d’onde, retrouver cette cohésion ».

Quel cinq majeur pour les playoffs ?

Cette mission reviendra en grande partie à Erik Spoelstra qui devra à présent tirer le maximum de son groupe et le faire monter en puissance en tâchant de trouver la bonne formule au cours des huit matchs de classement à venir et un programme plutôt relevé (Denver, Toronto, Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana, OKC, Indiana).

Le coach du Heat ne s’interdisait rien à 48 heures du premier rendez-vous de sa formation, face à Denver.

« J’ai un plan, » a précisé coach Spoelstra. « Il n’est pas encore au point. Nous commençons avec trois matchs en quatre jours, donc je vais m’adapter et jouer sur la profondeur d’effectif si nécessaire. Mais je dois rester ouvert aux possibilités et changer si nécessaire ».

Le rookie Kendrick Nunn va-t-il laisser sa place dans le cinq majeur à un Goran Dragic plus expérimenté en playoffs ? Meyers Leonard va-t-il continuer de démarrer au poste 4 pour constituer un cinq de grande taille ou Erik Spoelstra va-t-il décaler un ailier ? Quels rôles attribuer aux extérieurs derrière Jimmy Butler ?

Autant de questions pour sans doute autant d’expérimentations pour les huit matchs à venir.

« Oui, la densité de notre effectif est une de nos forces et nous devons être capables de l’utiliser. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas l’intention d’y aller à fond dès le match de samedi. Mais je serai prêt à m’adapter », a ainsi conclu Erik Spoelstra.