La NBA distribue des tests de dépistage du Covid-19 à Orlando

Alors que sa « bulle » de Disney World reste pour le moment hermétique au Covid-19 et qu’elle avait évoqué, en juin dernier, la possibilité de tester les habitants des villes des franchises concernées par la reprise, la NBA a annoncé que c’était désormais chose faite.

En effet, la ligue assure avoir mis en place, en juillet, un programme de dons de tests à Orlando mais aussi dans les autres villes des franchises NBA, qui continuera encore en août.

Elle collabore avec des laboratoires privés pour identifier les régions où les tests sont les plus nécessaires et où la population a le plus de difficultés à les obtenir. C’est là que le virus circule le plus.

La NBA distribue ainsi des tests PCR gratuitement et quotidiennement dans un stand mobile du centre commercial Orlando Vineland Premium Outlet où chaque habitant, sur rendez-vous, peut ainsi venir se faire tester.

D’après les chiffres du New York Times, le Covid-19 a tué plus de 151 000 personnes aux États-Unis et plus de 4.4 millions de cas ont été signalés avec, depuis une semaine, un rythme de 65 000 nouveaux cas quotidiennement.