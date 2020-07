Rui Hachimura, rookie mais option n°1 des Wizards

Dans la bulle d’Orlando, les Wizards sont un peu l’invité surprise. Largués au classement dans la conférence Est, et sans leur superstar Bradley Beal qui n’a pas repris pour soigner son épaule, les hommes de Scott Brooks vont faire de la figuration plus qu’autre chose chez Mickey.

N’empêche, ces matchs supplémentaires vont permettre aux jeunes pousses de la franchise de DC de trouver davantage de temps de jeu et de responsabilités. Parmi eux, Rui Hachimura se pose en tête de ligne.

Un rookie déjà constant

Le rookie japonais des Wizards a pour le coup enchaîné 18 points et 9 rebonds face aux Nuggets (à 6/14 aux tirs cependant), 15 points et 10 rebonds face aux Clippers (6/17 cette fois) et 19 points (à 7/13 aux tirs) face aux Lakers. De quoi satisfaire son coach qui en a fait son option n°1 en attaque.

« Il a bien joué, il a été agressif quand l’occasion s’est présentée. C’est un jeune joueur pro mais il est déjà très constant et c’est très rare », soulignait Coach Brooks sur le site des Wizards. « Il a progressé, il est plus costaud. Le jeu n’est pas encore lent pour lui, comme il le sera par la suite, mais il a déjà ralenti. C’est comme s’il commençait déjà sa deuxième saison. »

À l’image de ce petit tir en crochet qu’il rate de près, mais qu’il a remis avec autorité d’un dunk à une main, non sans avoir dégagé Javale McGee au passage, Rui Hachimura commence à prendre de l’épaisseur physiquement.

Le rookie ne plaisante plus ! « Il a l’air en grande forme », ajoute son coéquipier, Ian Mahinmi. « Il s’est renforcé musculairement. Il a beaucoup de confiance en ce moment. »

Défaits à chacune de leurs sorties, mais sans être ridicules non plus, les Wizards présentent un effectif au rabais. Mais c’est l’occasion idéale de tester des choses pour Scott Brooks et son staff. En l’occurrence, Orlando va permettre de placer Rui Hachimura au centre du dispositif offensif en lui donnant plus de tickets shoots.

Travailler pour s’écarter

L’ancien coéquipier des Frenchies de Gonzaga, lui aussi francophone par son papa béninois, continue son apprentissage express. Cet épisode floridien composé de huit matchs va lui offrir la possibilité de se confronter aux meilleures équipes de la ligue dans le costume du meilleur joueur de son équipe.

« Quand un jeune joueur arrive dans la ligue, on espère qu’il arrivera à un niveau constant de performance aussi vite que possible. Parfois, ça prend deux, trois ou quatre ans pour certains joueurs », reprend Scott Brooks. « Mais lui semble avoir déjà trouvé cette constance, cette mentalité de bosseur. Je sais à quoi m’attendre avec lui, il fournira un effort honnête des deux côtés du terrain. »

Comme l’indique son « shot chart » de la saison, Rui Hachimura a encore du mal à trouver la cible à mesure qu’il s’en éloigne. Mais son jeu à mi-distance est d’ores et déjà une véritable menace pour les défenses adverses.

« Je suis à l’aise à peu près partout à mi-distance », avait commenté le Japonais après son match face aux Clippers. « Je ne connais pas mes stats mais je me sens à l’aise peu importe où je tire, et surtout à mi-distance. Mon tir à trois points commence à se mettre en place aussi. »

Plus impliqué sans Bradley Beal mais aussi Davis Bertans, Rui Hachimura a déjà prouvé qu’il était capable de remonter la balle et mettre le système en place pour son équipe (ou créer le décalage sur la transition). Du haut de ses 2m03, c’est un ailier fuyant qui a de bons fondamentaux de dribble et de placement.

À terme, son coach le voit s’épanouir encore davantage quand il aura acquis une stabilité à 3-points. J’aimerais clairement qu’il prenne plus de 3-points, mais tout est question de confort. Il doit continuer à s’entraîner et prendre ses tirs ouverts en match. Il a confiance en lui et j’ai confiance en son tir. Sa forme et son arc sont bien meilleurs. Sa zone de confort est à 5 ou 6 mètres et c’est déjà bien. Il peut scorer de plein de façons différentes. À l’intérieur, à mi-distance, et bientôt aussi à 3-points. »