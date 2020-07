New Orleans et Utah veulent marquer le coup ensemble lors du premier hymne national

Alors que la saison NBA reprend officiellement jeudi soir avec une affiche entre Utah et New Orleans, ESPN nous informe que les deux franchises veulent manifester en commun leur soutien au mouvement « Black Lives Matter ».

Concrètement, tous les joueurs, ainsi que les staffs, devraient se réunir sur le logo dédié au mouvement présent sur le parquet, et poser un genou à terre lors de l’hymne américain.

Le règlement de la ligue impose que « les joueurs et le staff doivent rester debout, en ligne et dans une posture digne le long de la ligne de fond ou de celle des lancers francs. » Reste à savoir si la NBA tolérera ce geste qui sera sûrement imité par d’autres plus tard : fin juin, Adam Silver restait évasif sur le sujet.

« Je ne suis pas à l’aise avec le terme autoriser » expliquait le commissionner. « Je pense que nous avons un règlement qui date du début des années 80, avant même la prise de fonctions de David Stern comme commissionner, qui demande aux joueurs d’être alignés et respectueux pendant l’hymne. Je comprends aussi le rôle de la protestation et je pense que nous réglerons cette situation lorsqu’elle se présentera. »

Récemment, The Athletic assurait que le règlement n’allait pas changer, mais que la NBA ne sanctionnerait pas les joueurs et les membres du staff qui décideront de mettre un genou à terre.

D’ailleurs, au moins huit équipes ont prévu de le faire, et le mouvement pourrait carrément être massif.