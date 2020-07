Steve Clifford se veut prudent avec un Mo Bamba alourdi

En trois « scrimmages », Mo Bamba n’a pour l’instant eu le droit qu’à 25 petites minutes au total. C’est peu pour montrer son nouveau physique puisqu’il s’était réjouit d’avoir pris treize kilos, principalement du muscle, pendant la suspension de la saison.

Mais c’est justement cette importante prise de poids qui refroidit Steve Clifford. Le coach du Magic veut s’assurer que son pivot peut supporter ses kilos en plus (il serait autour de 115 kg sur la balance actuellement) et tout de même évoluer à haut niveau pendant de longues minutes.

« Il continue de travailler et à mesure que sa condition physique va augmenter, il sera capable de mieux jouer », a simplement déclaré le coach dans les colonnes de l’Orlando Sentinel.

Le joueur, de son côté, semble satisfait de son nouveau corps.

Après avoir joué six minutes contre les Clippers, il en avait disputé huit contre les Lakers et s’est souvent retrouvé face à Dwight Howard. L’adversaire parfait pour tester sa nouvelle musculature.

« J’ai essayé de le battre au poste avec un peu de vitesse, mais avoir de la puissance supplémentaire, ça m’a clairement aidé », a-t-il constaté, compilant 9 points et 6 rebonds dans cette rencontre. « J’essaie de faire de bons écrans pour mes coéquipiers, pour qu’ils soient ouverts. Cela ne se voit pas dans les statistiques. »

Avec peu de minutes pour s’exprimer (3 points et 3 rebonds en 11 minutes face à Denver), le jeune joueur (22 ans) n’est logiquement pas ravi par la situation actuelle, mais il se montre patient.

« Je pense que j’ai été plutôt bon, bien que j’étais fatigué. J’ai trouvé mon second souffle donc je me sens bien. Après oui, c’est difficile de ne pas être frustré car, au fond, on veut jouer. Mais je sais, en même temps, que ça fait partie d’un plan plus large sur le long terme. »