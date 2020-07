JR Smith a retrouvé son tir pour les Lakers

C’est à ça que ça sert, tous ces matchs « scrimmages » d’entraînement…

Dans une victoire sans grand intérêt face à Washington (123-116), JR Smith a effectivement retrouvé des couleurs, et son tir, avec 20 points dont un très joli 6/7 à 3-points.

Sans LeBron James, Anthony Davis ou Kyle Kuzma, les Lakers ont fait la différence avec leurs arrières, JR Smith donc, mais aussi Dion Waiters (18 points, 6 passes) et Alex Caruso (17 points, 6 passes et 5 rebonds).

Privé de NBA pendant un an et demi, JR Smith avait fini à 6 points (à 3/10 aux tirs en cumulé) à chacune de ses deux premières sorties sous le maillot californien. Mais ce troisième match, pour responsabiliser les joueurs de rotation, a bel et bien permis de retrouver le JR Smith d’antan.

Avec 14 points à la mi-temps et 20 au final, il a retrouvé le sourire après sa période de dépression loin des parquets. Comme un symbole, JR Smith a même réussi un tir impossible en dernier quart, en fin de possession. Une prière en deux temps à 3-points qui marque le retour officiel de ce grand passionné du tir extérieur en NBA.