Damian Lillard aura deux sons dans NBA 2K21

NBA 2K21 a dévoilé la liste des morceaux qui composeront la bande son du prochain jeu vidéo de « Take-Two Interactive », déjà disponible en écoute sur Spotify.

On y retrouvera les stars du moment, de The Weeknd avec « Blinding lights » au fameux Jack Harlow, qui s’est récemment distingué en dévoilant une photo compromettante de Lou Williams, en passant par Damian Lillard.

Le meneur de Portland, qui sévit sous le pseudo de « Dame D.O.L.L.A », aura deux nouveaux titres à paraître sur la prochaine édition. « D’être seul sur la couverture du jeu, c’est déjà énorme pour moi. Mais de faire la couverture et d’avoir ma musique pour faire aussi partie du jeu, c’est également un énorme accomplissement », a déclaré Damian Lillard. Un extrait du premier morceau intitulé « Did To It » a été mis en ligne sur TikTok.

Deux autres joueurs NBA sont également sur la « tracklist », il s’agit de Dwyane Wade et d’Udonis Haslem, qui avaient participé au morceau « Season Ticket Holder » en compagnie de Rick Ross et Raphael Saadiq.

52 titres composeront la playlist de NBA 2K21 sur les consoles de la génération actuelle. Ce sera quatre fois plus pour les consoles de la nouvelle génération, avec 202 titres au menu ! Une programmation qui sera ensuite mise à jour de manière dynamique pendant la durée de vie du jeu.

Plus de 2h30 à retrouver ici.