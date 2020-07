Les entraînements des Clippers diffusés sur Zoom en direct pour les joueurs absents

Malmenés toute la saison par les blessures, les Clippers pensaient pouvoir enfin évoluer au complet dans la « bulle » et poursuivre ainsi leur progression. Il n’en a rien été puisque Kawhi Leonard, Landry Shamet, Pat Beverley, Lou Williams, Montrezl Harrell, Marcus Morris ou encore Ivica Zubac ont tour à tour manqué à l’appel.

Pour ne pas perdre plus de temps et essayer de maintenir tout le monde dans le coup, les Clippers ont ainsi pris la décision de diffuser leurs entraînements en direct sur Zoom pour les joueurs étant hors de la « bulle ».

« Ivica et Landry en particulier, ont regardé tous les entraînements sur Zoom, » a confirmé Doc Rivers au sujet de ses deux joueurs qui ont été le plus longtemps éloignés du groupe et viennent à peine de rallier Orlando. « Nous « zoomons » nos entraînements, je ne sais pas comment on peut dire ça : un Live Zoom ? Un Live Stream Zoom ? Peu importe, mais ils regardent chaque entraînement et ils le débriefent avec nos entraîneurs qui sont de retour. Donc j’espère qu’ils ont pu apprendre un peu de cette manière ».

Au plus près de l’action

La fin de saison régulière étant complètement éloigné des standards habituels, les Clippers tentent de faire preuve d’adaptation, comme a su le faire la NBA en improvisant cette bulle pour l’instant imperméable au Covid-19.

« C’est en direct, donc je leur parle, je leur dis bonjour, mais pas beaucoup plus que ça ensuite. Mais c’est en direct. Ils peuvent tout entendre, » a poursuivi Doc Rivers. « Ivica m’a demandé si je porterais un micro pendant l’entraînement. Je lui ai répondu que non. Mais il a demandé. Vous savez, ça a juste été très bénéfique pour eux. Ils voulaient sentir qu’ils faisait partie de l’équipe et qu’ils s’impliquent ».

Les entraînements sur Zoom permettent aussi d’animer un peu la quarantaine que des joueurs comme Ivica Zubac ou Landry Shamet sont enfin sur le point de quitter après avoir passé deux jours dans leurs chambres à Orlando.

On ne sait pas si Lou Williams a pu suivre les entraînements lors de son absence excusée de la « bulle » pour raisons personnelles. Bonne nouvelle pour lui, l’arrière va bénéficier de dix jours de quarantaine afin de tester ce dispositif…