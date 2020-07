En portant un masque pendant les matches, Mike D’Antoni et Alvin Gentry veulent donner l’exemple

Comme l’épidémie de Covid-19 n’est toujours pas sous contrôle aux États-Unis et que Donald Trump ne donne quasiment jamais le bon exemple en portant un masque quand il se déplace pour des réunions publiques, Mike D’Antoni et Alvin Gentry ont décidé de le porter pendant les « scrimmages ».

Alors qu’ils ne sont pas obligés de le faire, les deux entraîneurs veulent sensibiliser les spectateurs.

« C’est important pour Houston et une grande partie du pays », soutient le coach des Rockets à USA Today. « Actuellement, il faut porter le masque. On le fait pour Houston, pour vous, pour les joueurs, pour les coaches. C’est ce qu’il faut faire actuellement, vu l’état du pays. »

Ils sont accompagnés dans cette démarche par Gregg Popovich, qui lui porte le masque pendant les entraînements puisqu’il n’a pas encore dirigé un match. Même si la « bulle » est protégée sans aucun test positif lors des derniers résultats annoncés, les deux entraîneurs livrent leur consigne avec un masque.

« C’est un message », assure le coach des Pelicans. « C’est important de porter un masque. On veut envoyer ce message à tous : si on le fait, alors la situation sera sous contrôle. Ça peut faire une énorme différence. Les jeunes regardent la NBA et ils peuvent voir que ce n’est pas contraignant de le porter. Je n’ai aucun souci avec ça. »

Voudraient-ils que les 19 autres coaches présents à Orlando suivent cet exemple ? « Je pense qu’ils devraient », assure Alvin Gentry. « Je le fais parce que je pense que c’est la juste chose à faire. »

Surtout qu’il n’y a pas que des désavantages à porter un masque pendant les rencontres. « Les arbitres ne peuvent pas comprendre ce que je dis », ironise Mike D’Antoni. « C’est pas mal. »