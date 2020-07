Thaddeus Young, le joueur des Bulls le plus susceptible d’être échangé ?

Alors que des rumeurs font état de l’intérêt des Knicks et des Nets pour Zach LaVine, au cas où ce dernier serait mis sur le marché par les Bulls, NBC Sports Chicago rappelle qu’il ne s’agit que de suppositions.

Le nouvel homme fort du club, Arturas Karnisovas, et son GM, Marc Eversley, viennent d’arriver et ils sont encore en pleine phase d’évaluation. D’ailleurs, l’arrière a rencontré les deux dirigeants en personne il y a deux semaines, et le premier contact a été positif, l’ancien Wolf appréciant le changement de direction.

Bien sûr, c’est sa relation compliquée avec Jim Boylen qui pousse les franchises adverses à surveiller son cas de très près, l’éventuel maintien du coach (grâce à la crise ?) pouvant pousser Zach LaVine à envisager d’autres cieux…

Reste qu’il s’agit pour l’instant de conjectures et que selon NBC Sports Chicago, le joueur le plus susceptible d’être échangé par les Bulls n’est pour l’instant pas Zach LaVine, mais Thaddeus Young.

Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une surprise, l’ailier fort de 32 ans n’étant pas satisfait de son rôle dans l’Illinois. Signé l’été dernier pour 44 millions de dollars sur trois ans (mais sa dernière saison à 14,2 millions n’étant garantie qu’à hauteur de 6 millions de dollars), son départ pourrait en effet arranger les deux parties.