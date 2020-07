Zach LaVine dans le viseur des Knicks et des Nets ?

Comment Zach LaVine va-t-il réagir si la nouvelle direction des Bulls décide finalement de conserver Jim Boylen ?

L’arrière vedette de Chicago s’est souvent pris la tête avec son entraîneur, et leurs tête-à-tête en cours de saison n’ont pas changé grand-chose. L’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest en a marre de rater les playoffs, et peut-être que son avenir s’inscrit ailleurs qu’à Chicago.

Selon SNY.tv, deux franchises surveillent de près sa situation : les Knicks et les Nets. Les premiers cherchent depuis des années un joueur confirmé capable de transformer la franchise et de la ramener vers les sommets. Les seconds sont plutôt en quête d’un « lieutenant » pour monter un « Big Three » avec Kyrie Irving et Kevin Durant, de retour de blessures la saison prochaine. La piste Bradley Beal est compliquée, et Zach LaVine serait un Plan B de qualité.

Côté New York, on possède un très bon choix de Draft cette saison, et on a quelques jeunes qui pourraient séduire le nouveau vice-président, Arturas Karnisovas. À Brooklyn, les jeunes sont déjà aguerris et des éléments comme Caris Levert, Jarrett Allen ou Spencer Dinwiddie pourraient faire de bonnes monnaies d’échange.

Nos confrères précisent que les Knicks et les Nets sont prêts à faire une offre si les Bulls sont évidemment prêts à les écouter. Mais d’autres équipes pourraient se positionner…