Les Nuggets espèrent rapidement du renfort à l’arrière

Le premier cinq majeur des Nuggets contre les Wizards avec quatre intérieurs et un ailier avait surpris. On y retrouvait Nikola Jokic, Jerami Grant, Bol Bol, Paul Millsap et Mason Plumlee.

C’était expérimental et cela pouvait s’expliquer par les absences de plusieurs joueurs, qui n’étaient pas encore arrivés dans la « bulle ». Sauf que contre les Pelicans, Michael Malone n’a pas eu le choix et a reconduit le même cinq majeur, à une exception : Paul Millsap (qui avait raté son test quotidien du Covid-19 et devait rester un jour dans sa chambre) fut remplacé par Torrey Craig.

Pour la seconde fois, il n’avait que huit joueurs à disposition pour l’entraîneur, et aucun arrière…

« C’est difficile de juger ou analyser notre niveau quand il manque quatre de nos cinq titulaires. Je vais être très honnête : c’est dur de savoir où on en est »

« J’aime bien notre formation de grande taille, mais à petite dose et j’aimerais ajouter des joueurs extérieurs », annonçait-il avant la rencontre au Denver Post. « On pourrait ainsi avoir de la continuité et installer une alchimie en étant habitué à jouer ensemble. »

Les extérieurs des Nuggets sont touchés par les blessures. Jamal Murray a mal aux ischio-jambiers, Gary Harris à la hanche et Will Barton au genou.

De plus, Monte Morris est encore en quarantaine quand Michael Porter Jr. peut enfin s’entraîner. En attendant, il faut composer avec un effectif déséquilibré. « C’est difficile de juger ou analyser notre niveau quand il manque quatre de nos cinq titulaires », regrette le coach. « Je vais être très honnête : c’est dur de savoir où on en est. »

En espérant que d’ici lundi soir, il pourra compter sur des extérieurs supplémentaires pour affronter Orlando, avant la reprise de la saison le 1er août contre Miami.