Denver : Bol Bol en vedette de la soirée des grandes premières

Nikola Jokic à la mène, Jerami Grant à l’arrière, Bol Bol à l’aile, Paul Millsap ailier fort, Mason Plumlee pivot.

Depuis 1971, on n’a vu qu’à cinq reprises des cinq de départ aussi grand ou plus grand que celui offert par les Nuggets hier. Jamais un joueur de plus de 2m13 à la mène, une fois un ailier de plus de 2m18 (Kristaps Porzingis). « On entend depuis des années maintenant qu’il n’y a plus de postes prédéfinis dans le basket moderne » rappelait Mike Malone avant le match.

« On va voir si ça tient. Changer les gars de postes, les mettre un peu mal à l’aise, leur donner des responsabilités auxquelles ils n’ont jamais vraiment pensées auparavant, ça va les aider. Ça ne peut pas faire de mal. » Résultat : un match globalement maîtrisé et remporté 89-82 face aux Wizards.

Symbole de ce cinq surprise, et de sa réussite, Bol Bol n’a pas tremblé pour ce qui était tout simplement son premier match avec les Nuggets depuis sa Draft en 44e position en 2019. Freiné par des soucis physiques qui avaient plombé sa cote, le fils de Manute a utilisé ses 32 minutes de jeu pour montrer son potentiel : 16 points (à 6/14 aux tirs, 2/8 de loin), 10 rebonds et 6 contres. Aucun rookie n’avait fait ça dans un match de présaison depuis vingt ans.

La confiance nécessaire pour avancer

« J’ai travaillé très dur, surtout depuis que je suis ici dans la bulle » a réagi le héros de la soirée. « J’ai essayé de ne pas être trop nerveux et de laisser le jeu venir à moi. » Sauf sur cette action marquante en première mi-temps où après un contre, il a remonté la balle pour marquer à 3-points en première intention, affichant tout son culot.

« Je suis vraiment impressionné » avoue le meilleur marqueur de Denver avec ses 22 points, Troy Daniels. « Il a beaucoup de potentiel. Il a toutes ces petites choses intangibles pour être un grand joueur. Il a l’envergure, il peut shooter, il peut dribbler. Il bosse là-dessus et se muscle. Il sera un très, très bon joueur. »

« Le voir faire 16/10/6 pour son premier match, c’est super » se réjouit de son côté Mike Malone. « On l’a mis au milieu de notre zone pour lui permettre de contrer les tirs, et il a fait du bon boulot. Je pense qu’il s’est fatigué au fil de la rencontre, ce qui était attendu. Mais il va continuer de progresser. Il a fait beaucoup de bonnes choses, je suis fier de lui. On a deux autres matchs de préparation, il aura des opportunités de grandir et d’apprendre contre d’autres joueurs NBA. »