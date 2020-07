De retour à 100%, De’Aaron Fox n’a pas l’intention de lever le pied de l’accélérateur

Les Kings sont tombés sur un Brook Lopez particulièrement adroit (21 points à 4/6 de loin en 19 minutes), les Bucks prenant jusqu’à 26 points d’avance dans le troisième quart-temps, pour s’imposer sans trembler (131-123).

Mais Luke Walton a trouvé pas mal de positif dans la prestation de ses joueurs. Buddy Hield (19 points) semble ainsi en bonne forme, Kent Bazemore est actif (16 points, 8 rebonds) et le remplaçant DaQuan Jeffries (10 points, 6 rebonds) n’a pas froid aux yeux. Mais c’est surtout le retour de De’Aaron Fox qui a ravi le coach.

« C’est très encourageant, à la fois d’avoir De’Aaron Fox de retour sur le terrain et le nombre total de pertes de balles », a ainsi expliqué l’entraîneur après la rencontre. « De’Aaron n’avait pas joué depuis un certain temps et une grande partie de son retour sur le terrain aujourd’hui a consisté à essayer de lui faire retrouver sa condition physique, au niveau de son corps et ses jambes, donc c’était génial de l’avoir sur le terrain. »

Touché à la cheville juste après son arrivée dans la « bulle », le meneur est apparu fidèle à ses habitudes, en essayant toujours de mettre du rythme, pour finir avec 7 points, 6 passes décisives et 2 rebonds en 19 minutes.

L’importance de se tester pendant des rencontres

Même s’il a perdu deux ballons, le dragster californien a remis un peu d’ordre dans le jeu des Kings, qui avaient perdu 18 ballons lors du premier « scrimmage » (de 40 minutes), n’en perdant cette fois que 10 en 48 minutes.

« Les pertes de balle, c’était probablement le meilleur point du match à mes yeux », a ainsi conclu Luke Walton.

Alors que les Kings ont connu de multiples problèmes pour cette reprise (plusieurs joueurs positifs au Covid-19, blessure, suspension pour non-respect de la quarantaine…), De’Aaron Fox veut désormais continuer sa montée en puissance afin d’aller chercher la 8e place de la conférence Ouest, toujours accessible.

« Je pense que je suis à 100% maintenant », a-t-il expliqué. « Maintenant, je me sens beaucoup mieux que lorsque je suis revenu en cours de saison … Il y a une raison pour laquelle je voulais vraiment jouer ce match, juste pour me donner le temps d’analyser exactement ce qui doit être fait. Mon corps va bien. Ma cheville va bien. Le simple fait de pouvoir aller sur le terrain et d’avoir ces répétitions en matchs, c’est vraiment ce que je voulais. Je pourrai faire ces ajustements lundi contre les Clippers et peu importe le jour du match contre les Spurs. »