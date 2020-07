Dallas prêt à jouer encore plus avec Boban Marjanovic

On avait laissé Boban Marjanovic sur une performance XXL avant le confinement (31 points et 17 rebonds contre Denver). Pour le premier « scrimmage » des Mavs dans la bulle jeudi face aux Lakers, le pivot de Dallas s’est encore montré précieux, compilant 17 points, 13 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres.

Les sorties réussies de Boban Marjanovic pourraient inciter Rick Carlisle à l’utiliser davantage tant la présence du géant de 2m24 fait déjouer ses adversaires des deux côtés du parquet.

« Au regard de notre situation avec un nombre limité de joueurs (Dwight Powell et Willie Cauley-Stein toujours indisponibles), c’est un gars qui va être dans le coup, indépendamment de ce que l’autre équipe peut présenter sur le terrain. Dans la plupart des cas, nous allons lui donner une opportunité », a confié le coach des Mavs.

Une arme supplémentaire dans l’arsenal des Mavs

Rick Carlisle ne s’est pas montré plus préoccupé que ça par l’option « small ball » que pourraient présenter les équipes adverses lorsque Boban Marjanovic entre sur le terrain. Car son impact reste positif pour l’équipe.

« Il y a des moyens de le protéger en défense si les équipes étirent le parquet, » a-t-il ajouté. « Mais quand il est près du panier, il est une force absolue. Il a de bonnes mains, il a un bon toucher, il fait des passes, il met ses lancers-francs. Il fait beaucoup de dégâts, et il fait de bonnes choses. Il sera définitivement une arme pour nous et nous allons devoir tirer profit de son jeu ».

Dallas affronte Indiana ce soir pour son deuxième « scrimmage ». Une occasion de plus pour Boban Marjanovic de montrer de quoi il est capable face à des Pacers privés de Domantas Sabonis.