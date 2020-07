Brett Brown estime que Ben Simmons a désormais vraiment envie de shooter à 3-pts

Il faut encore être prudent, car les Sixers avaient déjà communiqué ainsi ces derniers mois, sans réel résultat ensuite. Néanmoins, Ben Simmons a enfin shooté à 3-pts.



Face aux Grizzlies, le nouvel ailier-fort de Philadelphie a tenté sa chance à deux reprises dans le corner. La première fut manquée et un peu hésitante, la seconde fut réussie avec davantage de fluidité.

« Je suis satisfait de ce que j’ai vu, il n’a pas hésité », commente Brett Brown, en parlant du deuxième shoot, à ESPN. « C’est le jeu qui lui dicte les choses. ‘Je suis ouvert, personne ne défend, donc je tire’. Il n’y a pas eu d’hésitation. Il n’a pas réfléchi aux conséquences. »

Va-t-il conserver cette mentalité dans les prochaines semaines ?

« Je ne veux pas lui donner un certain nombre de shoots à tenter par match », poursuit Brown. « Il va jouer et c’est le jeu qui va lui dire si, oui ou non, il doit shooter. Mais j’ai l’impression que son état d’esprit et son envie de shooter à 3-pts ont changé. Il y a eu un changement de paradigme. Philosophiquement et de manière interne, il a évolué. Je vois un joueur plus confiant. Il n’hésite plus. »

S’estimant « à l’aise » avec son shoot, Simmons a terminé cette partie avec 9 points, 9 passes, 7 rebonds et 3 interceptions en seulement 22 minutes. Son nouveau positionnement pour organiser le jeu, très souvent en tête de raquette, ne l’a pas bousculé, au contraire.

« Je suis heureux. Je peux défendre tous les postes et jouer partout. J’adore me retrouver dans ces positions-là. »