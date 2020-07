Zion Williamson déjà de retour

Bonne nouvelle pour les Pelicans, mais aussi la NBA, Zion Williamson est de retour à Disney World. Huit jours après avoir quitté ses coéquipiers pour une « urgence familiale », le rookie vedette de la Nouvelle Orléans a entamé dans la nuit une nouvelle période de quarantaine indispensable avant de retrouver les terrains.

« Ma famille et moi apprécions l’amour et le respect dont tout le monde a fait preuve pendant que nous gérions un problème d’ordre privé » écrit Williamson dans un communiqué. « Je suis heureux de rejoindre mon équipe à Orlando, et j’ai l’intention de revenir sur les terrains avec mes coéquipiers après la quarantaine. »

Pendant son absence, le joueur a subi des tests quotidiens au Covid-19 qui se sont tous révélés négatifs. En principe, il doit observer une période supplémentaire de quatre jours de quarantaine avant de sortir de sa chambre et retrouver ses partenaires.

En théorie, Williamson pourrait donc être en tenue pour la reprise officielle de la saison, prévue pour jeudi prochain face au Jazz. Sauf que les Pelicans seront très prudents avec leur joueur vedette, et qu’ils attendront sans doute qu’il ait effectué plusieurs entraînements avant de le faire rejouer.