Masai Ujiri toujours hyperactif dans la bulle

Le jeu en valait la chandelle. Même s’il fallait sacrifier quatre mois loin de leurs familles respectives, Masai Ujiri et son GM Bobby Webster n’ont pas hésité avant de faire partie du contingent des champions en titre dans la « bulle », en mission « back-to-back » dans des conditions pour le moins inédites.

« Je crois que plus que tout le reste, on voulait juste faire partie de cette équipe, vous savez à quel point on est tous proches et à quel point on veut bâtir quelque chose ici, » a confié Bobby Webster. « On est tous dans le même bateau, les joueurs savent bien sûr qu’ils ont tout notre soutien et le fait de traverser cette expérience avec eux, ça n’a pas de prix pour moi ».

Depuis son arrivée dans la bulle, Masai Ujiri s’est chargé de faire découvrir aux fans des Raptors les lieux dans lesquels vont séjourner l’équipe la majeure partie du temps, entre l’hôtel et les trois complexes sportifs via les réseaux. À sa manière, il fait en sorte que la connexion entre le groupe et ses supporters reste intacte.

« Je sais qu’ils sont dans nos cœurs et qu’on est dans les leurs, » a ainsi glissé le président du club. « Je sais que leur soutien sera avec nous, à 100%. On espère pouvoir leur procurer un peu de joie à travers tout ça ».

Au service des joueurs et des fans

Masai Ujiri tâche de prendre soin de la « communauté » des Raptors de son mieux, ce qui ne l’empêche pas d’être également au plus près de ses joueurs, que ce soit pour les soutenir ou subvenir à la plupart de leurs besoins.

« C’est énorme, » a reconnu Patrick McCaw au sujet de la présence de ses deux dirigeants. « Pensez à ça, le sacrifice qu’ils font pour être avec l’équipe, loin de leurs familles, femmes et enfants, simplement pour nous soutenir et nous aider à finir le reste de la saison, avec tout ce qui se passe en ce moment, la pandémie, le mouvement « Black Lives Matter ». Ils ont choisi d’être avec nous, de nous soutenir et nous accompagner à chaque étape de notre chemin ».

Par son statut, Masai Ujiri fait aussi en sorte que les discours et actions sociétales des joueurs des Raptros soient entendus et relayés, un effort également apprécié par le groupe.

« Ils ont été très actifs sur ce point, en s’asseyant à l’entraînement pour parler aux gars, » a déclaré Norman Powell. « C’est super de les voir vraiment interagir avec tout le monde. On dit tout le temps que c’est une organisation familiale, et là peut vraiment le voir ».