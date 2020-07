Les retours de Jusuf Nurkic et Zach Collins redonnent le sourire aux Blazers

Pour la première de leurs trois rencontres d’entraînement avant la reprise, les Blazers se sont inclinés hier soir face aux Pacers (91-88). Mais l’essentiel était ailleurs pour les hommes de Terry Stotts puisqu’ils ont enfin pu compter sur Jusuf Nurkic et Zach Collins, respectivement éloignés des parquets depuis 16 et 9 mois.

Tandis que le premier nommé a compilé 14 points et 8 rebonds (à 6/10 aux tirs), le second a cumulé 6 points et 4 rebonds (à 3/5 aux tirs). Le tout dans le cinq de départ, en une vingtaine de minutes et sans Hassan Whiteside, touché à la jambe et forfait pour ce match.

Beaucoup d’excitation et d’adrénaline avant l’entre-deux

Et le retour le plus attendu des deux, c’était assurément celui du pivot bosnien. Titulaire indiscutable dans l’Oregon avant sa blessure, il représente un renfort de choix pour son équipe en vue de la fin de saison. Un an et demi plus tard, « Nurk » savoure donc cette reprise qui l’a, comme attendu, éprouvé sur le plan émotionnel.

« Ce sentiment, cette excitation… Je n’ai pas les mots », explique-t-il à NBC Sports. « Je dirais que l’entre-deux a probablement eu plus d’effet sur moi que mon premier panier. Après ça, le rythme du match était le même qu’avant ma blessure. Je me sens en pleine forme mais l’excitation de la rencontre m’a épuisé. Mon cœur n’arrêtait pas de battre. Ça a été un long voyage pour moi mais c’est formidable que de pouvoir être de retour. »

Au-delà du résultat, Jusuf Nurkic souhaite s’attarder sur le jeu et sur les promesses entrevues par son duo avec Zach Collins. Face à une franchise de l’Indiana certes amputée de Domantas Sabonis, Myles Turner et Goga Bitadze.

« Pour être tout à fait franc, j’ai trouvé que nous avons été supers », confie à l’Oregonian le joueur de 25 ans. « Les tirs ne sont peut-être pas tombés dedans en première période mais je suis ravi de la façon dont nous avons joué, de l’impression laissée. […] Ils ont joué sans intérieur donc je pense que c’était une superbe opportunité [pour nous]. Les équipes vont vouloir jouer petit avec nous mais, dans le même temps, il leur faudra défendre sur nous. Donc elles devront choisir leur poison. »

Des renforts accueillis avec enthousiasme

Dans une moindre mesure, Terry Stotts est évidemment ravi de pouvoir retrouver ses deux intérieurs à 100%.

« Ce que vous avez vu aujourd’hui, c’est ce que nous voyons depuis deux semaines à l’entraînement », annonce l’entraîneur. « Physiquement, ils se sentent bien. J’ai trouvé qu’ils ont été complémentaires sur le parquet. […] Et je pense que tous ceux qui étaient dubitatifs à l’idée de revoir Zach et Jusuf ont été ravis et rassurés par la façon dont ils ont joué. Il n’y a aucun doute sur le fait que leurs retours font de nous une meilleure équipe. »

Quant aux joueurs de Portland, ils sont eux aussi particulièrement enthousiastes à ce niveau. C’est notamment le cas de Mario Hezonja, un ami d’enfance de Jusuf Nurkic.

« J’ai adoré. Et je ne veux même pas parler de l’aspect sportif mais plutôt du fait que je suis proche de lui et que je le connais depuis mes 14-15 ans. En sachant ce qu’il a traversé et en ayant vu à quel point il était excité… C’est pareil pour Zach. Rien que de les revoir, c’était incroyable. »

Disposant de 3.5 matchs de retard sur les Grizzlies, ces renforts sont donc les bienvenus pour des Blazers qui en auront bien besoin pour espérer accéder aux playoffs, à Orlando.