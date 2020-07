Dans la « bulle », Jusuf Nurkic va pouvoir mieux gérer son retour sur le plan émotionnel

Les Blazers et les Pacers s’affrontent, ce soir, à 21h30, heure française. Un « scrimmage » qui va permettre à Jusuf Nurkic de retrouver les parquets pour la première fois depuis le 25 mars 2019 et sa double fracture de la jambe.

Ce retour, le Bosnien l’attend donc depuis près d’un an et demi. Repoussé en raison du Covid-19, il devait initialement avoir lieu mi-mars, face aux Rockets. Autant dire qu’il n’a pas manqué de temps pour le préparer, aussi bien physiquement que mentalement.

Interrogé à ce propos par NBC Sports, le joueur de 25 ans confie ne pas appréhender spécialement la chose.

« Je pense que je vais avoir la même approche [qu’à l’entraînement]. Je pense que le fait de voir des personnes différentes va aider, mais je ne vais rien changer. Je vais jouer de la bonne façon. Je suis excité et je dois simplement m’enfermer dans ma bulle pour me concentrer sur ce que l’on a à faire et ce que nous voulons faire. Je suis enthousiaste mais je vais surtout essayer de voir ce que l’on peut faire en équipe. »

En clair, Jusuf Nurkic souhaite avant tout réussir à se réintégrer au collectif. Un collectif qui a disputé une finale de conférence depuis sa blessure et qui, désormais, a bien besoin de ses talents de « point center » pour rattraper les Grizzlies et atteindre les playoffs.

« Avoir un camp d’entraînement complet, c’est la meilleure chose qui ait pu m’arriver. […] Et ça m’aide qu’il n’y ait pas de public car je ne vais pas jouer pour les fans de Rip City. Il y aurait eu beaucoup plus d’émotions, sinon »

Attention, cependant, à ce qu’il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Le positif, c’est qu’étant donné le contexte de la « bulle », elles devraient être moins prononcées qu’il y a quatre mois.

« Je travaille dessus depuis le premier jour », explique l’intérieur. « Je vais laisser tout le monde tranquille, jouer mon jeu et ce qui doit arriver arrivera. Avoir un camp d’entraînement complet, c’est la meilleure chose qui ait pu m’arriver. […] Et ça m’aide qu’il n’y ait pas de public car je ne vais pas jouer pour les fans de Rip City. Il y aurait eu beaucoup plus d’émotions, sinon. […] Ici, il y a juste la télévision, vous et vos coéquipiers. Donc je pense que ça va m’aider d’un point de vue émotionnel. Il y aura probablement davantage une approche d’entraînement. »

Forcément impatient à l’idée de retrouver ses coéquipiers, et notamment Damian Lillard avec qui il s’entend à merveille, « Nurk » va surtout devoir créer des automatismes avec Zach Collins mais aussi Hassan Whiteside, titulaire au poste 5 en son absence.

Les deux pivots seront ainsi souvent alignés ensemble face à Indiana, comme l’a avoué hier Terry Stotts.

« Ils joueront ensemble. Nous avons passé beaucoup de temps à les faire évoluer ensemble [hier, à l’entraînement ndlr] car nous ne l’avions pas fait jusqu’à présent. Nurkic va jouer le rôle de celui qui pose l’écran et en tant qu’organisateur, car vous savez qu’il peut faire des passes et organiser le jeu dans la peinture, que ce soit comme scoreur ou passeur. Donc j’espère que nous pourrons voir l’une de ces passes en l’air. »