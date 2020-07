Pour sa première avec les Clippers, Joakim Noah a répondu présent

Avec 15 minutes et une ligne de stats intéressante (4 points, 5 rebonds, 3 passes décisives) pour une première sous ses nouvelles couleurs alors qu’il n’avait pas joué de la saison, on peut dire que cette sortie inaugurale de Joakim Noah face à Orlando, ponctuée d’un succès 99-90, a été réussie.

Doc Rivers s’est ainsi félicité de l’apport de son seul pivot, pour son jeu de passes, mais aussi sur le « pick-and-roll » du Français, toujours aussi hyperactif à l’âge de 35 ans. « C’est un passeur d’élite, mais ça on le savait déjà, a glissé le coach des Clippers après la rencontre. Ce que j’ai particulièrement aimé, ce sont ses poses d’écran et ses rolls ».

Roulez jeunesse !

À la manière d’un Montrezl Harrell, toujours hors de la « bulle » pour raisons familiales, Joakim Noah devrait être davantage utilisé en tant que poseur d’écran sur du jeu de « pick-and-roll » et non pas en point de fixation, avec le ballon en main en tête de raquette, comme on a pu le voir par le passé.

Ses qualités de passeur et de finisseur resteront tout de même exploitées. En fonction des choix de la défense adverse. « Il est tellement habitué à se rapprocher du ballon et le récupérer, ce qu’on lui demande de faire est quelque chose de totalement différent, c’est davantage de screen-and-roll », a poursuivi Doc Rivers.

« Donc il s’y habitue encore, mais aujourd’hui, je pense qu’il a fait un excellent travail. Et il commence aussi à analyser le fait que plus il y a de talent sur le terrain, plus il y aura de prises à deux. Et si vous lui donnez la balle au milieu de la peinture, il a aussi une très bonne lecture de jeu ».