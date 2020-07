Brooklyn : Justin Anderson a lui aussi eu le Covid-19

Les Nets semblent être l’équipe NBA la plus touchée par le Covid-19. Pas moins de neuf joueurs ont été testés positifs : quatre joueurs en mars, dont Kevin Durant, puis Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince plus récemment. Enfin Michael Beasley, renvoyé chez lui alors qu’il venait tout juste de signer à Brooklyn.

Il en manque un et c’est tout simplement le remplaçant de l’ancien de Miami et de New York : Justin Anderson.

« C’est quelque chose que je voulais garder pour moi car on n’était pas certain de pouvoir passer tous les protocoles », explique l’arrière/ailier au New York Post. « On s’est battu entre les tests positifs et négatifs, on s’est battu pour venir en voiture et pas en avion pour continuer de suivre le protocole. C’était une longue épreuve. »

En janvier dernier, Justin Anderson a fait un court passage par Brooklyn, via un contrat de 10 jours. Ensuite, il a rejoint l’équipe de G-League affiliée aux Nets, Long Island, où il a brillé avec plus de 20 points et 6 rebonds de moyenne. Vient alors la suspension de la saison en mars et il décide d’aller à Atlanta.

« C’est alors que j’ai reçu un appel pour me dire que je devais me mettre en quarantaine dès que j’aurais été testé à Atlanta. Au début, le test était positif, puis négatif, puis de nouveau positif. Les résultats étaient changeants. C’était étrange comme situation et malheureux aussi. »

Asymptomatique, l’ancien des Sixers et des Mavericks a vécu une période de quarantaine en dehors de la « bulle » mais tout de même à Orlando, à partir du 13 juillet.

Il a attendu cinq jours et deux tests négatifs avant de pouvoir entrer à Disney World. Ce mardi, « heureux d’être là » et après les deux jours de quarantaine à vivre dans la « bulle », il s’est enfin entraîné avec ses nouveaux coéquipiers.