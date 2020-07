Les Hawks dévoilent leurs trois nouveaux maillots

Il y aura bien le logo Jordan Brand sur un maillot des Hawks et il s’agira de la tenue « Statement » que la franchise vient d’officialiser. À noter que le « jumpman » sera sur tous les maillots « Statement » de la saison prochaine. Jusqu’à présent, on le trouvait uniquement sur le maillot des Hornets et du All-Star Game.

Sur les deux autres maillots, « Icon » et « Association », on retrouve bien la virgule Nike mais aussi le nom « Atlanta » et non « Hawks ».

Dans son clip de présentation, la franchise rend hommage aux années Wilkins, et on retrouve le logo « pacman » sur le côté du short. Le tout renforcé par les couleurs des plus grandes heures de l’équipe, portées entre 1972 et 1992. Un retour au classique qui devrait plaire.