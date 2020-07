Bol Bol se montre chez les Nuggets

Tandis que Gary Harris et Torrey Craig viennent tout juste d’arriver à Orlando, et que Michael Porter Jr. manque toujours à l’appel, Bol Bol continue de se faire remarquer avec les Nuggets. En Floride, ces derniers lui laissent enfin une chance de se montrer et le pivot drafté en 2019 en profite lors des différents entraînements de la franchise.

Même lorsqu’il lui est demandé d’évoluer en tant qu’arrière ou ailier, le fils du regretté Manute Bol assure, malgré ses 2m18 ! Le joueur de 20 ans ne laisse donc pas insensibles ses coéquipiers à Denver, notamment Jamal Murray.

« Bol est talentueux », lance-t-il lors d’une visioconférence. « Il mesure 2m18 et dispose d’une envergure de 2m30, il possède un avantage de taille sur tout le monde. Bien sûr, il a encore besoin d’aller à la salle de musculation mais un joueur de 2m18 est difficile à arrêter pour n’importe qui. C’est facile de lui passer la balle, il peut également shooter et contrer des tirs, il est actif… Une fois qu’il sera capable de mieux lire le jeu et réagir offensivement, il va devenir infernal car il peut couvrir tellement de terrain offensivement et défensivement. Ça va être amusant de le voir en match officiel. »

Plutôt intéressant lors de ses passages en G-League, avec quasiment 12 points, 6 rebonds et 2 contres de moyenne (à 58% aux tirs et 36% à 3-points), Bol Bol devrait certainement être utilisé par son coach Mike Malone lors des trois « scrimmages » à venir des Nuggets, face aux Wizards, Pelicans et Magic.

Avant de disputer, ensuite, ses premières minutes officielles en NBA ? Rien n’est moins sûr, à ce niveau…