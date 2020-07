Enfin du Bol à Denver

Ignoré lors de la dernière Draft en raison de grosses inquiétudes sur son physique, Bol Bol avait finalement rejoint les Nuggets avec un « two-way contract », après avoir été sélectionné par le Heat en 44e position.

Depuis, pas grand chose… Opéré du pied gauche, il n’a effectué qu’une poignée d’entraînements avec ses coéquipiers, et c’est finalement en G-League qu’il a retrouvé les terrains. Huit petits matches pour tourner à 12 points, 5.5 rebonds et 2.1 contres de moyenne. Assez pour convaincre les Nuggets de l’amener à Disney World.

« Il est unique et très talentueux » assure Mason Plumlee. « Je peux parler de certaines de ses qualités, et c’est un renfort bienvenu. Il a toujours eu une super attitude depuis qu’on a repris à Denver, et encore maintenant ici. »

Nikola Jokic toujours absent, Bol Bol en profite donc pour se montrer à l’entraînement, et Mike Malone apprécie ce qu’il voit. « C’est vraiment remarquable de le voir jouer et de le voir faire des choses que d’autres ne sont pas capables » confie le coach de Denver. « Il est extrêmement talentueux et doué. Sa taille de 2m18 ne s’apprend pas. Son envergure de 2m30 non plus, et il a beaucoup de toucher. Il devient de plus en plus costaud, il est rétabli, et en ce moment, c’est bien de le voir affronter quelques uns des joueurs présents ici. »

Même si Mike Malone ajoute « qu’il est fier de lui » et qu’il a un immense potentiel, il n’est pas certain de lui donner du temps de jeu lors des huit matches qui boucleront la saison régulière.