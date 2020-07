Après James Harden, les Rockets vont retrouver leur deuxième MVP. Mike D’Antoni a ainsi confirmé que le meneur avait fait le voyage ce lundi pour la « bulle » de Disney World.

L’ancien d’Oklahoma City avait annoncé la semaine dernière qu’il avait été testé positif au Covid-19, mais s’il a pu prendre l’avion pour Orlando, c’est qu’il a connu deux tests négatifs. Désormais, il va devoir patienter deux jours dans sa chambre d’hôtel, avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers suite à deux nouveaux tests négatifs.

Le coach des Rockets ne s’attend donc pas à retrouver Russell Westbrook pour le premier « scrimmage » de l’équipe, prévu vendredi face à Toronto.

« J’espère qu’une fois qu’il aura tout réglé, il sera prêt à faire du cinq-contre-cinq et le reste. Je pense que vendredi sera un peu tôt. Ce sera au personnel médical et à Russell lui-même de voir comment il se sent dans les jours qui précèdent. J’espère qu’il participera à quelques matchs d’entraînement et qu’il sera prêt à jouer. »

Peut-être donc dimanche, face à Memphis, ou bien mardi, face à Boston.

Mike D’Antoni est en tout cas ravi de retrouver Russell Westbrook, tous les joueurs de sa rotation étant désormais dans la « bulle ». Il manque par contre toujours Luc Mbah a Moute, signé pour remplacer Thabo Sefolosha.

« Chaque fois qu’il nous manque un joueur clé comme lui (Russell Westbrook), ça rend les choses un peu plus difficiles, mais je sais qu’il sera prêt. D’un côté, on est impatient de le retrouver. Cela apportera un peu de peps à tout le monde, même s’il n’y avait pas de doute. L’énergie était très bonne. Les gars s’entraînent dur donc c’est juste un pas de plus pour être au complet. On pourra le faire entrer, travailler sur quelques trucs et être prêt. »