Houston rappelle Luc Mbah a Moute pour remplacer Thabo Sefolosha

N’ayant plus foulé les parquets NBA depuis octobre 2018, Luc Mbah a Moute avait déjà renoué le contact avec les Rockets en mars dernier. Mais ce workout n’avait pas donné de suite puisqu’il avait eu lieu juste avant la coupure de la saison…

Pour la reprise, le forfait de Thabo Sefolosha a libéré une place dans l’effectif texan. Et c’est l’ailier camerounais qui en profite logiquement.

Membre essentiel des Rockets en 2017-18, quand ils avaient failli éliminer les Warriors en finale de conférence, Mbah a Moute connait déjà la philosophie de Coach d’Antoni et l’essentiel des joueurs en place à Houston.

De plus, avec Jeff Green et DeMarre Carroll déjà en place, les Rockets n’auront pas tellement besoin de lui. Ils ajoutent simplement un autre vétéran polyvalent dans leurs ailes, et même capable de dépanner à l’intérieur, pour soulager le duo James Harden – Russell Westbrook à l’arrière, et épauler P.J. Tucker dans les tâches ingrates.

De retour à l’entraînement depuis cette semaine, les Rockets ont une belle carte à jouer dans ce tournoi final. A défaut d’être un joker de luxe, Luc Mbah a Moute est un gage d’expérience et de sérieux sur le banc en cas de coup dur.