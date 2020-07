La concurrence fait rage chez des Grizzlies enfin au complet

Aussi malheureuse soit-elle, la suspension de la saison aura tout de même eu le mérite de permettre aux Grizzlies de se soigner complètement et de revenir à 100%. À tel point qu’aujourd’hui, les hommes de Taylor Jenkins sont tous disponibles pour la reprise à Orlando. Du jamais vu (ou presque) lors de l’exercice actuel !

À l’image de Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke, Justise Winslow ou encore Grayson Allen, plusieurs joueurs de la franchise ont effectivement raté une dizaine de rencontres, si ce n’est plus, cette saison. Et leurs retours compliquent la tâche de leur coach puisqu’ils aspirent tous à disputer une vingtaine de minutes (ou plus) par soir.

« À l’heure actuelle, nous essayons d’offrir autant d’opportunités que possible aux joueurs », livre Taylor Jenkins. « Mais avec 17 joueurs [disponibles], c’est vraiment difficile. On voit au jour le jour, on essaie de mélanger les groupes par-ci par-là. Mais on ne peut pas trop le faire car il faut aussi créer une alchimie. »

Actuellement huitièmes de la conférence Ouest, avec 3.5 matchs d’avance sur les Blazers, les Grizzlies sont bien partis pour retrouver les playoffs, qu’ils n’ont plus disputés depuis 2017. Quelque chose de relativement difficile à imaginer à l’automne dernier.

Qui sera le cinquième titulaire ?

Pour autant, leur qualification n’est pas encore acquise officiellement et il leur faudra rester sérieux dans la « bulle » floridienne. En s’appuyant notamment sur la recette miracle de leur entraîneur.

« Nous essayons différentes combinaisons mais nous tentons de ne pas délaisser ce qui a fonctionné pour nous jusqu’à présent. Nous allons avoir des décisions vraiment difficiles à prendre. Mais ça signifie simplement que nous disposons d’une profondeur de banc importante. Nous sommes construits sur la concurrence et nous sommes toujours préparés à avoir 17 joueurs prêts à jouer, à n’importe quel moment. »

Il reste ainsi une dizaine de jours à Taylor Jenkins pour déterminer qui accompagnera les indéboulonnables Ja Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr. et Jonas Valanciunas parmi les titulaires de Memphis.

Trois candidats semblent se détacher – Justise Winslow, Kyle Anderson, Josh Jackson – et les prochains entraînements devraient permettre au coach rookie d’en savoir plus sur la composition exacte de son cinq de départ.