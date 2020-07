Hotline : Ja Morant n’a rien vu, rien dit, rien entendu…

La « hotline » mise en place par la NBA à Disney World continue de faire des vagues, mais ne comptez pas sur Ja Morant pour balancer un adversaire. « Je ne connais même pas le numéro de la hotline ou ce genre de chose » assure-t-il sur le site officiel des Grizzlies. « Je n’ai fait aucun appel. Les gars font comme ils veulent. Personnellement, je n’ai rien vu, je n’ai rien entendu et je n’ai rien dit. »

De manière générale, les Grizzlies ne font pas beaucoup parler d’eux depuis leur arrivée sur place. Taylor Jenkins peut compter sur tout son effectif, et c’est rare. « On a la chance d’avoir tous nos gars ici, et ça nous aide simplement à nous souder. Qu’il s’agisse de travail individuel en petits groupes ou de cinq-contre-cinq, on en a besoin. Evidemment, les matches vont nous tomber dessus rapidement, mais on commence simplement à tirer le meilleur de notre richesse d’effectif, sans se soucier de savoir qui sera titulaire ou qui sortira du banc. »

Ce qui aide aussi Memphis, c’est d’avoir dans ses rangs, un responsable de l’union des joueurs avec Anthony Tolliver. Recruté sur le fil, il permet aux Grizzlies d’évoluer en confiance, avec une connaissance parfaite de la situation. De quoi aborder sereinement cette fin de saison avec l’objectif de conserver cette épatante 8e place, et ça passe par le respect des consignes.

« Nous connaissons tous nos objectifs, et j’imagine qu’on se comporte comme tel à l’intérieur de la bulle. Quoi qu’on fasse, on reste simplement ensemble. On porte nos masques, on fait en sorte de laver nos mains, on reste en sécurité » énumère Morant. « On a besoin de tout le monde. Je ne dis pas que c’est facile car les gars veulent sortir, et faire des choses. Mais tout le monde porte son masque, et on reste un peu à distance de chacun par précaution. »