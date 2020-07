Enes Kanter regrette d’être ignoré par les autres Turcs de la NBA

Enes Kanter paie parfois au prix fort sa position hostile à l’égard du président turc actuel, Recep Tayyip Erdoğan. Son passeport lui a été confisqué en 2017, son père a dû passer par la case prison et pour couronner le tout, l’intérieur doit même parfois faire face à une certaine ignorance voire du mépris de la part de ses compatriotes en NBA.

C’est en tout cas ce qu’il a glissé au podcast de Bill Simmons, racontant que les autres joueurs turcs feignaient parfois l’indifférence au moment de le croiser.

« Ce qui me fait le plus mal, ce sont les autres joueurs turcs de la ligue, a-t-il regretté. On a Ersan Ilyasova, Cedi Osman, et Furkan Korkmaz à Philadelphie. Chaque fois qu’on joue contre eux, ils ne disent pas un mot. En fait, j’essaie de leur parler. Je leur dis : « Hé, mec, quoi de neuf ? Comment tu vas ? » Pas de réponse. Parce qu’ils pourraient avoir peur du gouvernement turc et que s’ils voient une photo ou une vidéo de nous en train de parler ou autre chose, alors ils pourraient avoir des problèmes, peu importe. Et quand je me couvre la bouche avec le maillot et j’essaie juste de leur parler. Ils tournent simplement la tête dans l’autre sens ».

Tous les trois internationaux, les trois joueurs mentionnés évitent peut-être de voir leurs places en sélection menacées ou tout simplement des questions auxquelles ils n’ont pas vraiment envie de répondre.