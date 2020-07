Goran Dragic prêt à jouer les espions

Cette semaine, on a appris que les huit équipes absentes de la « bulle » de Disney World allaient pouvoir envoyer des « émissaires » pour regarder des rencontres et étudier le jeu de recrues potentielles. Mais le « scouting » concernera aussi les franchises sur place, et à Miami, Goran Dragic est prêt à jouer ce rôle.

« Parfois, on n’a pas grand-chose à faire ici, et si on étudie toutes les options possibles, il est clair que je veux aller voir quelques matches, surtout si c’est une équipe qu’on doit ensuite affronter. Alors pourquoi pas ? » explique le meneur du Heat au Sun-Sentinel.

On imagine que la NBA va limiter le nombre de personnes dans les tribunes, mais des joueurs ou des coaches, qui respectent la distanciation sociale, pourront venir observer leurs futurs adversaires. « J’espère qu’on pourra obtenir quelques infos avant de les jouer, et que ça permettra de s’améliorer« .

Si Goran Dragic est disposé à endosser ce rôle, c’est notamment parce que le responsable du scouting du Heat ne fait pas partie du contingent présent à Disney World. Il a fallu faire des choix et des sacrifices pour composer le groupe de 35 personnes, mais en revanche, Erik Spoelstra est venu avec ses deux spécialistes vidéo, Eric Glass et Dan Bisaccio, et ils seront chargés d’étudier le jeu des adversaires, et de préparer les montages pour les séances.