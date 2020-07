Le scouting autorisé dans la « bulle »

Finalement, les huit équipes qui ne participeront pas à la reprise de la saison NBA pourront entrer dans la « bulle ».

Tout du moins, la NBA a accepté que chaque franchise puisse envoyer trois personnes au maximum. Membres du « Delete Eight », les Warriors, les Knicks ou encore les Hornets auront donc la possibilité d’effectuer du « scouting » pour préparer la prochaine free agency.

Selon The Athletic, il ne s’agira que de dirigeants, et non de joueurs, et ces personnes ne seront pas logées dans les mêmes hôtels que les franchises déjà sur place. Autre contrainte : ces « scouts » n’auront accès qu’aux tribunes pour voir les matches. On ne le verra donc pas aux entraînements ou dans les allées de Disney World.

Ces personnes devront suivre le même protocole que les joueurs avant d’entrer dans la « bulle », et ils devront suivre le même règlement que les journalistes présents sur place.

Dans la circulaire, la NBA précise que le protocole pourrait d’ailleurs évoluer au fil du temps.