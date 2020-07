Avec la musique, Damian Lillard est dans sa bulle à Orlando

Lorsqu’il passe la porte de sa chambre d’hôtel, Damian Lillard le basketteur peut redevenir « Dame D.O.L.L.A » le rappeur après avoir aménagé une partie de son espace personnel en mini studio d’enregistrement.

Son installation sommaire composée d’un micro, d’écouteurs, d’un ordinateur portable avec le logiciel de production adéquat, lui permet de s’adonner à son autre passion, faire retomber la pression et occuper son esprit lors des temps morts durant son séjour à Disney World.

Pas de haut-parleurs pour ne pas déranger

Le joueur espère que la moquette jouera son rôle d’isolant sonore même s’il ne compte pas pousser le son à fond afin de ne pas déranger ses petits camarades.

« J’ai vu des gens dire qu’il y aurait des plaintes à propos de l’enregistrement de la musique, mais je n’ai même pas de haut-parleurs, j’utilise simplement des écouteurs. Je rappe à haute voix, mais je ne crie pas à pleins poumons. Personne ne va m’entendre rapper », a-t-il précisé à Sportsnet.ca.

Même si le calendrier s’annonce chargé, Damian Lillard espère être aussi productif que ces dernières semaines, entre son titre « Goat Spirit » avec Raphael Saadiq, « Blacklist » sur le thème des violences policières, ou encore « Home Team » dont le clip a été dévoilé hier, où le joueur des Blazers rend hommage à sa familles et aux proches qu’il a aidés financièrement, et qui sont devenus hommes d’affaires, chef cuisinier et même agriculteur.

« Ils font tous ces trucs et c’est là-dedans que j’investis pour aider mon peuple à aller plus loin et le rendre plus fort. Il ne s’agit pas d’un entourage de personnes qui traînent avec moi parce que je suis un joueur NBA. C’est mon cercle restreint ».

En espérant qu’un gros morceau ressortira de cette expérience inédite au Yacht Club, avec pourquoi des featuring d’autres joueurs de l’hôtel, ou même une battle freestyle !