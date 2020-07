Jayson Tatum n’a jamais autant aimé l’entraînement depuis son arrivée en NBA

D’ici quelques jours, avec les matches amicaux, on en saura plus sur la forme physique des joueurs. Chacun a tenté de se maintenir en forme pendant la coupure et forcément, les premiers shoots et premières courses réalisés dans la « bulle » ne sont qu’une faible indication de ce qu’on pourra voir d’ici août, septembre, voire octobre.

Jayson Tatum le confirme. Il monte en puissance et explique que l’entraînement a actuellement une saveur inédite.

« Je pense que mes entraînements, que ce soit du shoot ou du jeu, sont totalement différents de mes matches face à un véritable adversaire », estime-t-il à Mass Live. « Mon rythme revient jour après jour. Ce serait dur de dire un pourcentage par rapport à mon niveau de la seconde partie de la saison. Donc je suis impatient. J’adore être à l’entraînement, y voir mes coéquipiers, jouer avec eux. Jamais je n’ai autant aimé l’entraînement depuis que je suis en NBA. Je suis simplement heureux de rejouer au basket. »

Outre la conquête du titre avec les Celtics bien évidemment, le défi individuel de Jayson Tatum sera de courir après sa forme exceptionnelle de l’hiver. Les deux derniers mois avant la suspension de la saison, il tournait ainsi à 27.9 points de moyenne à 48 % de réussite au shoot et 45 % à 3-pts (sur 23 matches).

All-Star cette saison, l’ailier avait pris les commandes à Boston et franchi un palier en assumant un rôle de leader. Il compte bien reprendre cette marche en avant.

« Je me fixe toujours des défis, de nouveaux objectifs. Mes standards sont très hauts. Je ne m’occupe pas de ce que pensent les gens de moi, en bien ou en mal. Ça m’importe peu. Je sais ce dont je suis capable. Dès que je mets un pied sur le parquet, je pense être le meilleur joueur chaque soir. C’est mon état d’esprit. Je sais que beaucoup pensent ainsi, qu’il me reste beaucoup de chemin à accomplir, mais je veux continuer soir après soir, semaine après semaine, année après année. Sans jamais être satisfait. »