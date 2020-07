Carmelo Anthony fier de son nouveau surnom : « Skinny Melo »

Depuis plusieurs années, Carmelo Anthony possède des surnoms différents, liés à des époques et des moments multiples. On a connu le « Hoodie Melo », avec son pull à capuche, pendant les matches d’entraînement estivaux, mais aussi le « Olympic Melo », quand l’ailier brille avec Team USA dans les compétitions internationales.

Ces derniers jours, à Disney World, on a découvert le « Skinny Melo » (« Maigre Melo »), un Carmelo Anthony affûté comme jamais. Une situation qui amuse le principal intéressé.

« Chaque été, on me trouve un nouveau nom », rappelle l’ancien des Nuggets et des Knicks à ESPN. « Il y a tellement de Melo différents, mais au fond, c’est moi. Je le prends comme un compliment. Cela témoigne du travail que j’ai effectué ces derniers mois. »

Ce travail, il l’a fait pour se mettre en accord avec l’idée de Terry Stotts de le replacer sur l’aile. Trevor Ariza ayant décidé de zapper la reprise et le secteur intérieur s’étant renforcé avec les retours de Jusuf Nurkic et Zach Collins, Carmelo Anthony sera plus utile au poste 3 que dans celui de l’ailier-fort fuyant.

« Il a transformé son gras en muscle »

« Quand le coach m’a dit que j’allais redevenir un ailier, je me suis mis au défi de revenir à un poids avec lequel je serais à l’aise pour évoluer à ce poste. C’était une grosse motivation pour moi de descendre à 104-106 kilos. Je n’ai pas connu ça depuis mon début de carrière. En étant capable de faire ça, j’ai aussi repris confiance en moi. Je me sens bien, en bonne santé. J’ai les idées claires aussi et ça faisait partie du plan. »

Annoncé autour de 108 kilos au moment de son retour avec les Blazers, Melo n’aurait perdu que deux kilos pendant la coupure. En revanche, et c’est l’explication de son nouveau physique, il s’est musclé.

« Je pensais qu’il avait perdu du poids, mais en réalité, pas tant que ça », explique C.J. McCollum, qui en a parlé à son coéquipier. « Il a transformé son gras en muscle, en conservant quasiment le même poids. C’est simplement différent. En gagnant du muscle, il semble plus mince. Il bouge bien, a l’air en bonne forme. Il est prêt. »