Chez les Raptors, l’esprit familial n’est pas un cliché

C’est parfois à des petits gestes et des décisions simples que l’on reconnaît une grande franchise. Champions NBA, les Raptors sont une grande franchise sur et en dehors du terrain comme le prouve ce geste d’attention à l’égard de leurs joueurs et du satff. À leur arrivée dans leur chambre à Disney World, Kyle Lowry et ses coéquipiers, mais aussi les coaches, ont eu l’agréable surprise de découvrir deux cadres photo avec des clichés personnels de leurs proches et de leurs amis. Une vraie surprise pour tous qui n’avaient pas été mis dans la confidence.

« C’est cool, et c’est simplement lié à quelque chose que la franchise des Raptors a toujours mis en avant : la famille, votre famille. Donc, c’est cool, et c’est un joli geste » a réagi Kyle Lowry.

Même réaction de Terence Davis, interrogé par TSN. « Je les ai remarquées en entrant dans la chambre. Ils avaient préparé des photos, une de mon fils et moi, et une autre de toute ma famille lors d’un match universitaire. Ça signifie beaucoup pour moi. Ça donne le sentiment qu’ils prennent vraiment soin de nous. Rien que de voir les photos, ça réchauffe le coeur. »

Plusieurs femmes derrière cette initiative

Derrière cette initiative, il y a une femme, et même deux. D’abord, Karen Goodwillie, épouse de l’assistant Jon Goodwillie. C’est elle qui a eu l’idée, et qui en parlé à son mari. Ce dernier s’est alors rapproché de Teresa Resch, vice-présidente des Raptors, et elle a décidé de superviser et d’organiser ce projet.

« La famille joue un rôle tellement important dans notre franchise, et c’en était simplement le reflet » explique Teresa Resch. « Ça montre simplement qu’on a conscience que les gens qui vous entourent sont importants, et qu’ils ne seront pas là. S’ils peuvent être là, même virtuellement, c’est déjà important. C’est une manière de reconnaître que la famille est importante en cette période, et que ce n’est pas facile d’être éloigné pendant longtemps de ceux qui comptent beaucoup. »

Avant que les 22 franchises ne débarquent à Disney World, la NBA avait autorisé deux représentants de chaque franchise à venir sur place pour préparer les chambres et la logistiques. Ces personnes avaient deux jours pour préparer la surprise. Pour le choix des photos, c’est encore une femme qui s’est occupée de tout, Rae-Marie Rostant.

Depuis des années, cette employée des Raptors s’occupe notamment de collecter des photos personnelles des joueurs et des coaches pour les imprimer, et les coller dans le vestiaire.

Elle avait donc déjà les fichiers, et elle les a envoyés au GM de l’équipe de G-League des Raptors, présent avec l’équipe sur le campus universitaire de Florida Gulf Coast où l’équipe avait pris ses quartiers en juin. Chad Sanders les a imprimés sur place, puis il a fait envoyer 75 cadres, que deux membres de la sécurité ont été chargés d’apporter à Disney World pour qu’ils soient placés dans les chambres.

« C’était un travail de toute la franchise. Si nous n’avions pas eu ces photos au départ, nous n’aurions jamais été capables de le faire » estime Teresa Resch. « La famille a toujours été importante pour l’équipe, et c’est pour ça qu’on a été en mesure de le faire. Je pense que ça a été vraiment bien reçu par beaucoup car ils n’était pas au courant. C’était une surprise. »

À Disney World, chaque franchise avait donc la possibilité de personnaliser les chambres ou le hall. Au Heat, des photos des joueurs et leur famille ont ainsi été collées dans le hall. Toujours chez les Raptors, on a collé des bannières « We The North » et même un immense poster d’une vue aérienne de Toronto. Sans oublier le mouvement social en cours. Depuis vendredi, la franchise a ajouté « Black Lives Matter » sur les murs où s’effectuent les interviews en visioconférence avec la presse américaine. C’est la première équipe à le faire.