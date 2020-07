Toujours désireux de rejoindre la NBA, Mario Chalmers est frustré d’être tenu à l’écart

À 34 ans et après deux aventures en Grèce et en Italie, Mario Chalmers n’a toujours pas fait une croix sur la NBA, comme il l’avait déjà exprimé l’été dernier avant de s’engager pour l’AEK Athènes. L’ancien meneur du Heat et des Grizzlies a le sentiment de pouvoir encore aider « surtout avec mon CV », ajoute-t-il, faisant référence à ses quatre finales NBA mais aussi son titre universitaire avec Kansas.

S’il désirerait un nouveau challenge où il pourrait évoluer en tant que « mentor » envers les plus jeunes, Mario Chalmers a déploré le manque de considération que peuvent désormais avoir les GM de la ligue envers les joueurs de son profil et dont les mésaventures de Jamal Crawford sont le plus flagrant témoin.

« J’en ai fait l’expérience, c’est certain, et, oui, c’est frustrant, » a-t-il concédé à Hoopshype.com. « On dit toujours : « Une équipe veut toujours un winner ». J’ai juste l’impression qu’avec mon CV, je suis un winner accompli. Je ne suis pas un mauvais gars dans le vestiaire, je ne suis pas un imbécile. Alors, ne pas avoir eu droit à une chance, même pas à un entraînement ou rien de ce genre, c’est un peu décourageant. Mais c’est comme ça ».

De l’importance des « grands frères » dans un vestiaire

De son expérience, Mario Chalmers sait pourtant l’importance des vétérans au sein d’un vestiaire lorsqu’il est question du développement des plus jeunes et déplore le manque d’intérêt des dirigeants NBA envers ces profils.

« Je suis vraiment surpris de la façon dont on s’est éloigné d’eux… Ces gars sont très importants, » a poursuivi le meneur. « Pour moi, certains de mes vétérans étaient Dwyane Wade, LeBron, Jermaine O’Neal, Jamaal Magloire et Zydrunas Ilgauskas, donc j’ai eu des vétérans qui ont été All-Stars et ils m’ont appris le basket, la famille, beaucoup de choses. Si j’étais un GM ou un dirigeant NBA, je voudrais deux vétérans dans mon équipe, juste pour m’assurer que mes jeunes gens suivent le mouvement et ne font pas trop de bêtises en dehors du terrain. Vous voulez vous assurer qu’ils sont toujours concentrés sur le basket et qu’ils comprennent l’aspect business de tout ça. Une fois que vous arrivez en NBA, vous avez beaucoup de liberté. Et si vous n’utilisez pas cette liberté à bon escient, vous risquez d’avoir beaucoup de problèmes. Je pense donc que les vétérans sont très importants ».

Un bon moyen de vendre son profil en vue de la saison prochaine…