Jamal Crawford n’y croyait plus

« Je ne viens pas d’avoir 40 ans. J’ai eu 20 ans pour la deuxième fois. »

Jamal Crawford peut en rire aujourd’hui, mis quand il a fêté la quarantaine en quarantaine le 20 mars dernier, presque un an après son dernier match, l’arrière était comme tous les fans de NBA : il ne voulait pas y croire, mais sa carrière était peut-être terminée. Et puis il y a eu cette pandémie entraînant une avalanche de contaminations chez les Nets au moment de l’arrêt de la saison, juste avant la reprise. Et le téléphone a sonné.

« Ça m’a semblé un peu irréel » confie-t-il dans des propos dont ESPN se fait le relais. « J’allais dormir ce soir-là, je me suis réveillé en me disant : ‘Est-ce que c’est vraiment arrivé ? Ou est-ce que je rêvais ? Les Nets m’ont-ils vraiment appelé ? Vais-je vraiment signer un contrat ?’ Et c’était bien réel. »

« Je remercie Dieu et toutes les personnes qui m’ont soutenu, c’est vraiment une bénédiction, car quand tu es absent une année, tu en arrives à un point ou tu n’es pas sûr que ce coup de fil arrivera un jour, et il faut affronter la réalité » avoue le néo-Net, soulagé qu’on le considère encore comme un joueur NBA. Beaucoup en ont douté, pas lui, ce qui a rendu ces mois loin des parquets encore plus difficiles.

« Pour être honnête, je suis passé par toutes les émotions. J’étais frustré au début : je ne comprenais pas ce qui se passait » explique-t-il, avec en plus à l’esprit cette sortie à 51 points lors du dernier match de la saison. « J’étais apprécié, je venais de gagner le trophée de coéquipier de l’année, donc je trouvais ça assez solide pour trouver une place dans un vestiaire. J’avais un rôle différent au niveau du leadership l’année dernière mais quand il fallait jouer, j’ai montré que je me débrouillais encore au plus haut niveau. Donc je ne comprenais pas la situation. »

« Mais à un moment, je l’ai pris dans l’autre sens. Je me suis dit : ‘Si Dieu dit que ton dernier match est une pointe à 51 points en sortie de banc, c’est une sacrée sortie’. Donc j’ai trouvé la paix, j’ai pu passer du temps avec ma famille. Mais je suis tellement content d’être de retour. » Tout le monde l’est : fans, mais aussi joueurs, « ce qui veut dire beaucoup pour (lui). »

« Avoir le respect de ses pairs, c’est énorme. J’ai appris ça il y a longtemps : certains te voient d’une certaine manière, d’autres ne sont pas d’accord, mais avoir le respect de ses pairs est très important. Voir tous ces gars tweeter et me soutenir, ça m’a rendu très heureux et très reconnaissant. »

Reste maintenant la meilleure partie de ce nouveau chapitre : le terrain.

Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler et Taurean Prince manquent à l’appel sur les les lignes extérieurs, que Jamal Crawford est venu renflouer avec Tyler Johnson et Lance Thomas. De ces trois hommes, malgré son âge et son absence prolongée, c’est lui qui semble le plus précieux en sortie de banc.

« On veut qu’il rassure les jeunes et le staff tout en étant capable d’apporter sur le terrain » énonce l’entraîneur Jacque Vaughn. « On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler au quotidien, mais on a une relation extrêmement honnête donc s’il sent qu’un truc va ou ne va pas, il faut qu’on communique. On va être intelligent dans son utilisation, mais on aura vraiment besoin de sa capacité à créer des opportunités pour lui et pour les autres. »