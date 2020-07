Kemba Walker apprécie de voir un LeBron James tranquille et décontracté

La « communauté NBA » n’a jamais aussi bien porté son nom. Enfermées au sein de la « bulle » d’Orlando, 22 des 30 meilleures équipes de la ligue ont été coupées du monde pour pouvoir finir la saison régulière.

Avec de nouvelles habitudes, des contraintes mais aussi quelques nouveautés plutôt agréables, surtout pour les stars, à commencer par une certaine tranquillité par rapport aux sollicitations quotidiennes de fans, comme l’a indiqué Kemba Walker, témoin de la décontraction avec laquelle les joueurs peuvent… déambuler.

« À chaque fois que tu descends dans le hall de l’hôtel, tu sais que tu vas voir quelqu’un, » a expliqué le meneur des C’s qui partage l’hôtel « Gran Destino » avec les Bucks, les Raptors, les Celtics, le Heat les Lakers, les Clippers, les Nuggets et le Jazz. « L’autre soir, je me baladais avec Jayson Tatum, on allait chercher de la nourriture et on a vu ‘Bron’ (LeBron James). Il y avait ‘Bron’, J.R. (Smith), Jared Dudley et Kuz (Kyle Kuzma) ».

Une ambiance de colonie de vacances qui va permettre aux joueurs comme LeBron James de souffler un peu et de relâcher la pression en dehors des matchs.

« C’est très rare de voir ‘Bron’ marcher seul et être à l’aise, » a poursuivi Kemba Walker. « Je me disais qu’il n’a probablement pas dû faire ça depuis l’âge de neuf ans : être capable d’être aussi à l’aise en marchant, ne pas s’inquiéter des gens qui viennent vers lui et le déranger pour lui demander quelque chose. Maintenant, c’est juste normal, vous voyez ? Ce n’est pas ordinaire, mais il peut être à l’aise et se promener confortablement, donc je pense que c’est plutôt cool ».