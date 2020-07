Donovan Mitchell souhaite devenir un meilleur passeur

Bojan Bogdanovic forfait pour la reprise à Orlando, le Jazz se prépare à vivre une fin de saison compliquée sans l’un de ses meilleurs éléments offensifs (20.2 points de moyenne). Ainsi, pour espérer aller loin en playoffs, les hommes de Quin Snyder devront notamment compter sur leur « go-to-guy », Donovan Mitchell, au top de sa forme.

Bonne nouvelle : l’arrière All-Star est prêt à relever le défi et il sait déjà ce sur quoi il doit se concentrer pour aider ses coéquipiers, dans les prochaines semaines.

« Je dois devenir un meilleur passeur et être plus altruiste », annonce-t-il à ESPN. « Je pense réussir à pénétrer dans la raquette pour prendre certains tirs mais je pense également être capable de bien trouver mes coéquipiers. Surtout qu’avec l’absence de Bojan, nous allons avoir besoin de joueurs pour prendre son relais. Je dois donc faciliter la tâche de mes coéquipiers, ce qui va ensuite me servir car ça va me faciliter la mienne. Et je pense que ça ne me servira pas que maintenant mais ça me servira aussi pour le reste de ma carrière. »

« Tout commence pour moi »

Avec quasiment 24 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne (à 45% aux tirs et 36% à 3-points), « Spida » signe actuellement le meilleur exercice de sa jeune carrière. Un exercice 2019-20 pourtant compliqué à bien des niveaux puisqu’il a été marqué par l’interruption du jeu, sa brouille avec Rudy Gobert ou encore les problèmes d’irrégularité de la franchise de l’Utah (41 victoires, 23 défaites).

À 23 ans, Donovan Mitchell est également devenu All-Star pour la première fois. Et, de par son nouveau statut, il se sait désormais attendu par ses adversaires. En ce sens, il souhaite éviter de se reposer sur ses acquis pour ne surtout pas plafonner dans sa progression, jusqu’à présent incessante.

« La chose la plus importante pour moi, c’est de ne pas permettre au nom que je me suis fait – sur et en dehors des parquets – de nuire au travail que j’ai déjà réalisé. Donc je vais continuer à travailler sur mon jeu, à m’améliorer en tant que coéquipier, à être un meilleur leader, un meilleur joueur. Je pense que c’est vraiment là que tout commence pour moi car c’est facile d’obtenir ce que j’ai pu obtenir à un âge précoce, aussi tôt dans ma carrière, et me relâcher ensuite. J’essaie donc de faire l’inverse et de me concentrer simplement sur moi-même et sur le jeu. »