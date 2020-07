Kevin Love et Russell Westbrook au Hall of Fame de UCLA

Nombreux sont les joueurs NBA honorés par leurs anciennes universités ou anciens lycées, mais plus l’institution est prestigieuse, plus la reconnaissance est grande.

Que dire alors de l’introduction à venir au Hall of Fame de UCLA de Russell Westbrook et Kevin Love ?

Qu’elle est méritée et qu’elle était attendue, tant les deux hommes ont brillé sous les couleurs de la fac, puis en NBA. Ensemble, ils ont porté les Bruins jusqu’au Final Four en 2008, avant d’être choisis respectivement en 4e et 5e position de la Draft. Le premier a depuis été MVP de la grande ligue, le second champion avec les Cavaliers. Les deux ont multiplié les sélections au All-Star Game (9 et 5) ou dans les All-NBA Teams (8 et 2).

On notera que la footballeuse Lauren Holiday, compagne de Jrue, figure parmi les neuf anciens étudiants honorés.