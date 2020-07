P.J. Tucker se reconnaît dans la ville de Houston

Il y a une semaine, P.J. Tucker confiait qu’il aimerait prolonger et carrément terminer sa carrière à Houston.

Arrivé dans le Texas il y a trois ans, il s’est vite rendu indispensable et Mike D’Antoni expliquait encore hier qu’il était le « rocher de la défense ». Par sa polyvalence, son goût du sale boulot et sa dureté, P.J. Tucker est devenu indispensable dans le système des Rockets, et pour lui, il est simplement à l’image de la ville.

« Houston est une ville de cols-bleus. Il y a tellement de gens qui se donnent à fond, avec des fans acharnés. Je suis un peu tombé amoureux d’eux » avoue-t-il après l’entraînement de mercredi, avant de donner un exemple. « C’est un exemple un peu pris au hasard, mais j’étais dans une épicerie, et une femme de 70 ans m’a dit combien elle m’appréciait et combien elle aimait ma dureté dans le jeu. Ce genre de chose est vraiment gratifiante. »

Pour P.J. Tucker, finir sa carrière à Houston, c’est donc une manière de rendre à la ville la passion qu’elle porte pour lui. « Je ressens ce que la ville fait pour moi, simplement en me regardant et en m’appréciant. C’est facile de se donner à fond pour une équipe qui vous apprécie vraiment. C’est clairement un endroit où je me vois prendre ma retraite et finir les dernières années au top de ma carrière. »