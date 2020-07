Pas encore autorisé à rejouer, Kelly Oubre Jr. prend son mal en patience

Avec 18.7 points et 6.4 rebonds de moyenne (à 45% aux tirs et 35% à 3-points), Kelly Oubre Jr. réussissait le meilleur exercice de sa carrière – à titre individuel – avant qu’il ne se déchire le ménisque du genou droit, début mars. Annoncé absent au moins un mois, il était prévu qu’il ne rejoue pas avec Phoenix cette saison.

Mais c’était sans compter sur l’interruption du jeu suite à l’épidémie du Covid-19, qui lui a involontairement permis d’envisager un retour sur les parquets cet été, dans la « bulle ». Même si, pour l’heure, le joueur de 24 ans doit patienter, ne disposant d’aucune garantie à ce propos.

« Mon statut dépend du staff, » confie-t-il. « Mais je me sens bien. Mon objectif principal, ici, est d’encourager mes coéquipiers, de continuer à mieux me sentir et d’être un leader. Tout le reste ne dépend pas de moi. »

Mentalement éprouvé et évidemment impatient à l’idée de reprendre la compétition et de retrouver ses coéquipiers, Kelly Oubre Jr. ne souhaite pas non plus se précipiter en revenant sans être à 100% de ses capacités.

« Je comprends que beaucoup de personnes veuillent me voir rejouer mais, au bout du compte, vous préféreriez voir Kelly Oubre revenir au top de sa forme et de son jeu plutôt que de voir un Kelly Oubre médiocre. »

Un renfort bienvenu

Monty Williams ne compte également pas prendre de risque avec son joueur, qu’il n’estime pas prêt physiquement.

« Kelly est l’un de ces athlètes anormaux. Il est résistant, il semble aller bien et a retrouvé sa détente » déclare l’entraîneur. « Mais il y a encore des choses qu’il devrait faire en étant à l’aise. Je pense qu’il doit encore passer par certaines étapes avant de pouvoir retrouver les parquets et de recommencer à faire du cinq-contre-cinq. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Suns auraient bien besoin du renfort de leur ailier en Floride.

Avec leurs six matchs de retard sur la dernière place qualificative pour les playoffs, occupée par les Grizzlies, ils n’ont quasiment pas le droit à l’erreur à Orlando.

Ainsi, la moindre défaite de leur part serait presque rédhibitoire et les empêcherait d’espérer disputer le « play-in », ce tournoi pré-qualificatif qu’une franchise peut disputer si elle se classe 9e de sa conférence et qu’elle ne possède pas plus de quatre matchs de retard avec le 8e. Afin de lui prendre sa place…