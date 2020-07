Le très beau geste de Wenyen Gabriel

Les GM et les coachs NBA sont souvent plus généreux en adjectifs qualificatifs qu’en temps de jeu pour les joueurs de bout de banc. À les entendre, on ne comprend même plus pourquoi ces mêmes joueurs n’ont pas droit à davantage de minutes, s’ils sont aussi talentueux et prometteurs qu’ils veulent bien le dire.

Dans le cas de Wenyen Gabriel, Neil Olshey et Terry Stotts ont effectivement chanté ses louanges, mais l’ailier cherche encore sa place chez les Blazers, derrière Carmelo Anthony comme ailier fort voire Nassir Little à l’aile. Mais les qualités humaines du natif du Soudan ne peuvent pas être mises en doute.

Le jeune joueur de 23 ans, non drafté en 2018 à sa sortie de Kentucky et récupéré chez les Kings en compagnie de Trevor Ariza et Caleb Swanigan en janvier, a effectivement montré qu’il avait le cœur sur la main.

Tout a commencé par un trajet en Uber comme tant d’autres… « Je m’en souviens bien », démarre Wenyen Gabriel sur NBC. « D’abord, on avait eu une bonne discussion pendant le trajet. C’était une personne vraiment authentique. Je ne parle pas à tous les chauffeurs Uber, mais là, on avait bien discuté. Je lui ai dit au revoir à la fin et il était très gentil avec moi. Et c’est par la suite que je me suis aperçu que j’avais oublié mon portefeuille. »

Inquiet pour ses documents et affaires personnels, Wenyen Gabriel n’en a pas dormi pendant sa sieste d’avant-match : « J’essayais de le contacter, mais je n’y arrivais pas. Je ne savais pas pourquoi ça ne marchait pas. Je me souviens qu’on avait un match ce jour-là et j’étais dans mon lit pour ma sieste d’avant-match mais je n’arrivais pas à dormir. J’espérais simplement pouvoir retrouver mon portefeuille. Mais je ne pouvais rien faire de plus. »

C’est alors que son chauffeur Uber, Jon Barnard, est apparu sur le pas de sa porte. Un petit miracle…

« Il est revenu. Il y a un long escalier et un couloir tout autour du groupe d’appartements dans lequel je vis. Il a dû faire tout le tour et monter les escaliers. Il souffrait d’un handicap, et quand il est arrivé à ma porte, il était un peu essoufflé. Il a eu du mal à monter », détaille ainsi le basketteur.

Un geste plein de classe et de bonté

Souffrant d’arthrose aux deux genoux, Jon Barnard n’a pas hésité à faire l’effort supplémentaire pour rendre son dû à Wenyen Gabriel : « Marcher peut être difficile pour moi. Je lui ai demandé si je pouvais m’asseoir quelques minutes pour reprendre ma respiration et reposer mes genoux. »

Les deux hommes ont continué à discuter, Wenyen Gabriel voulant à tout prix récompenser son bienfaiteur : « J’ai essayé de lui donner de l’argent mais il n’en voulait pas. J’ai essayé de le forcer à le prendre mais il ne voulait pas. Donc, je l’ai supplié de prendre l’argent. »

Non content de lui avoir donné 100 dollars pour lui avoir rapporté son portefeuille, Wenyen Gabriel a été encore plus généreux avec son conducteur Uber. Avec la vague de coronavirus qui s’est abattue sur les Etats-Unis, le jeune Blazer ne pouvait pas oublier Jon Barnard…

« La fin de l’histoire, c’est que Wenyen a déposé 2 500 dollars sur mon compte personnel. Il ne voulait aucune publicité. Son cadeau m’a permis de ne pas avoir à conduire. Pendant cette période d’agitations, je pensais que ça serait une histoire positive. Les Blazers doivent le savoir. Ce qui rend tout ça encore plus spécial, c’est que Wenyen n’est pas un des gars les mieux payés de l’équipe, mais il voulait quand même m’aider. Numéro 35, je serai un fan pour toujours. »

Signé au salaire minimum par les Blazers, avec un salaire de 1,4 million de dollars cette saison, Wenyen Gabriel n’a cependant pas hésité à mettre la main à la poche. Sans le dire, Jon Barnard parlant de son geste à la presse.

« Le coronavirus est arrivé juste après ça et je savais qu’il était une personne à risque. Il a été tellement gentil avec moi que je crois en lui. Je ne voulais pas qu’il conduise encore un Uber. Il n’y avait pas de raison particulière pour laquelle j’ai fait ça », conclut Wenyen Gabriel, « mais j’avais vraiment envie de le faire. »