Mike Conley maîtrise mieux la mélodie du Jazz

Même quand on est une star, voire même une superstar, ce n’est pas toujours facile de s’adapter à une nouvelle équipe. Surtout quand on s’appelle Mike Conley et qu’on a passé douze ans à Memphis. L’ancien compère de Marc Gasol a pris ses marques, et il lui a fallu du temps puisqu’il a même fait un passage sur le banc. Mais il aborde cette fin de saison avec un état d’esprit différent.

« J’ai le sentiment d’avoir déjà joué une saison complète » résume-t-il dans The Athletic. « J’ai la chance d’avoir déjà construit une cohésion avec mes coaches et mes coéquipiers. Je n’ai plus de questions à poser sur mon rôle et les systèmes. J’ai une vision claire de ce qu’il y a devant nous. »

Patron du jeu chez les Grizzlies, Conley a dû à la fois partager la création avec Joe Ingles et Donovan Mitchell, mais aussi apprendre à jouer avec un pivot athlétique, adepte des passes lobées. Pour Emmanuel Mudiay, le vrai Conley n’a pas disparu. « Il n’a rien perdu. Il a juste essayé de trouver des solutions tout au long de la saison. Il reste un super joueur sur pick-and-roll. Il a juste besoin d’être davantage agressif. Il semble vraiment bien à l’entraînement. Il est prêt. »

La veille, Ingles expliquait que Conley allait voir davantage le ballon comme Bojan Bogdanovic n’est pas là. « « On va devoir faire des ajustements parmi nos systèmes, » confirmait l’Australien. « Certaines choses qu’on appelait pour lui, on peut les attribuer à d’autres joueurs de notre équipe. On aura aussi quelqu’un comme Mike (Conley) qui va avoir le ballon davantage et pourra faire ce qu’il a fait toute sa carrière ».

Preuve que Conley est bien dans son élément, cette vidéo où il est en mode James Harden ou plutôt Harlem Globetrotter.