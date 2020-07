Phoenix veut profiter de la fin de saison pour évaluer le tandem Booker-Ayton

« Travailler dur, jouer plus dur, ne pas traiter ça comme des vacances mais une nouvelle occasion de développement et faire de cette courte saison un pas de plus vers un basket de niveau playoffs. »

Devin Booker souscrit complètement aux grandes lignes dressées par le GM James Jones à l’occasion de la venue des Suns dans la « bulle » floridienne, le scoreur espérant pour sa part que son équipe marquera les esprits.

« Concernant les gens qui nous voient déjà éliminés, pour moi, on va simplement essayer de nous améliorer et de faire du bruit. On veut juste être reconnu comme une équipe qui se donne à fond et qui joue ensemble », a-t-il déclaré lors d’un point press.

Le point de base de la réussite des Suns

Pas question pour lui de penser aux distinctions personnelles comme une présence au sein d’une All-NBA Team. « Je n’y pense pas du tout, je veux simplement essayer d’amener mon jeu et mon équipe au niveau supérieur. »

Parmi les enjeux de cette fin d’exercice qui sera exclusivement composée de matchs à enjeux (au moins huit), il sera bon de voir l’évolution de l’entente entre Devin Booker et Deandre Ayton, les deux leaders ayant pour mission de briller mais aussi de tirer tout le groupe vers le haut.

D’après les deux acteurs mais aussi leur coach, Monty Williams, leur relation continue de s’améliorer.

« C’est une relation en pleine expansion sur laquelle nous travaillons encore, a confirmé l’arrière All-Star. Nous sommes encore jeunes dans cette ligue. Le dialogue est ouvert entre nous. J’essaie de le comprendre davantage, et lui essaie de me comprendre. »

L’entente entre les deux constitue la base indispensable à la réussite des Suns. Et cette saison, les deux ont perdu beaucoup de temps, ayant évolué moins de 30 matchs ensemble suite à la suspension d’Ayton en début de saison. Et s’ils montrent un visage intéressant, le passage de Phoenix à Orlando sera réussi, même en cas de non qualification à la post-season.